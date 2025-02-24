晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

青峰淚腺停工 笑到唱不下去 王心凌返台衝蘇打綠演唱會 馨儀曝阿龔高燒搭救護車送醫

青峰以好歌聲獻唱多首經典歌曲。（緒風提供）青峰以好歌聲獻唱多首經典歌曲。（緒風提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕蘇打綠昨晚在小巨蛋完成「二十年一刻」演唱會，過程有歡笑有感動，巧的是，5年前的2月23日，當時休團3年的蘇打綠在青峰個人演唱會驚喜合體，並獻唱新歌《Tomorrow will be fine.》，昨晚在同日、同個場地再次唱這首歌顯得更有意義，如今的蘇打綠已跨越所有障礙，「解凍」並重生，歌迷都為他們開心。

阿龔（左）透露之前身體出狀況有「蛋蛋的哀傷」，逗笑青峰。（緒風提供）阿龔（左）透露之前身體出狀況有「蛋蛋的哀傷」，逗笑青峰。（緒風提供）

相較於前晚首場的多次爆哭，青峰昨天則被團員在台上分享各自生活趣事逗笑，甚至一度笑到沒法好好把歌唱完，他幽默說：「人生大起大落、無常，昨天哭到唱不下去，今天笑到唱不下去！」

演唱《你被寫在我的歌裡》時，青峰對馨儀說：「妳應該很緊張，沒想到會在原唱面前唱吧！」意外爆料曾和他合唱這首歌的Ella也來小巨蛋看演出，不只Ella，包括田馥甄、Selina也來了，S.H.E為了蘇打綠再次合體，另外青峰好友王心凌忙完海外演出，昨天一返台，晚上就衝小巨蛋看演唱會。

蘇打綠完成小巨蛋第二場演唱會，有歡笑有感動。（緒風提供）蘇打綠完成小巨蛋第二場演唱會，有歡笑有感動。（緒風提供）

蘇打綠獻唱《小情歌》、《無與倫比的美麗》、《無眠》等經典曲，演出中阿龔感性談到：「我很珍惜現在所擁有的，很珍惜現在蘇打綠的時光，練習說再見是很難的事，但說了再見會有更多美好事情等待大家。」

另外阿龔也透露之前身體出狀況，談到：「沒有好好作息和正常睡眠，某個歲數就會有『蛋蛋』的哀傷。」馨儀補充說，前年阿龔因身體發炎導致發高燒，當時被救護車送去醫院，也因此缺席一場重要演出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中