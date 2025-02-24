青峰淚腺停工 笑到唱不下去 王心凌返台衝蘇打綠演唱會 馨儀曝阿龔高燒搭救護車送醫

青峰以好歌聲獻唱多首經典歌曲。（緒風提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕蘇打綠昨晚在小巨蛋完成「二十年一刻」演唱會，過程有歡笑有感動，巧的是，5年前的2月23日，當時休團3年的蘇打綠在青峰個人演唱會驚喜合體，並獻唱新歌《Tomorrow will be fine.》，昨晚在同日、同個場地再次唱這首歌顯得更有意義，如今的蘇打綠已跨越所有障礙，「解凍」並重生，歌迷都為他們開心。

阿龔（左）透露之前身體出狀況有「蛋蛋的哀傷」，逗笑青峰。（緒風提供）

相較於前晚首場的多次爆哭，青峰昨天則被團員在台上分享各自生活趣事逗笑，甚至一度笑到沒法好好把歌唱完，他幽默說：「人生大起大落、無常，昨天哭到唱不下去，今天笑到唱不下去！」

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演唱《你被寫在我的歌裡》時，青峰對馨儀說：「妳應該很緊張，沒想到會在原唱面前唱吧！」意外爆料曾和他合唱這首歌的Ella也來小巨蛋看演出，不只Ella，包括田馥甄、Selina也來了，S.H.E為了蘇打綠再次合體，另外青峰好友王心凌忙完海外演出，昨天一返台，晚上就衝小巨蛋看演唱會。

蘇打綠完成小巨蛋第二場演唱會，有歡笑有感動。（緒風提供）

蘇打綠獻唱《小情歌》、《無與倫比的美麗》、《無眠》等經典曲，演出中阿龔感性談到：「我很珍惜現在所擁有的，很珍惜現在蘇打綠的時光，練習說再見是很難的事，但說了再見會有更多美好事情等待大家。」

另外阿龔也透露之前身體出狀況，談到：「沒有好好作息和正常睡眠，某個歲數就會有『蛋蛋』的哀傷。」馨儀補充說，前年阿龔因身體發炎導致發高燒，當時被救護車送去醫院，也因此缺席一場重要演出。

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