夜魔俠掛保證《重生》包滿意 與金霸王愛越深就恨越深

查理考克斯強調，《夜魔俠：重生》中的夜魔俠仍是同一個角色，要粉絲放心。（Disney+提供）

〔記者許世穎／台北－紐約連線報導〕「夜魔俠」查理考克斯、「金霸王」文森唐諾費里奧回歸演出備受影迷期待的漫威最新影集《夜魔俠：重生》，兩人昨一同出席國際線上記者會，提到劇中誓不兩立的關係，查理說：「感覺我們的友誼越深，在螢幕上就越容易恨對方！」文森也笑說：「我愛查理，而且愛他越深，恨他就越容易。」展現好交情。

「夜魔俠」查理考克斯（左）和「金霸王」文森唐諾費里奧一同回歸《夜魔俠：重生》。（Disney+提供）

《夜魔俠：重生》延續由Netflix製作的三季影集《漫威夜魔俠》情節，回歸漫威影業製作，查理直說對於原先的粉絲來說，他飾演的仍然是同一個角色，只是經歷了一場創傷，不得不重新思考並找到自己的身分，「這次的探索可能比之前見過的都更加深刻，一開始他用某種方式暫時掩蓋，但最終還是得慢慢將傷口痛苦的撕開。」

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查理感性表示，從拍攝《漫威夜魔俠》距今已經10年，和文森已經成為了非常好的朋友。文森則表示除了彼此「相愛相殺」的默契，更重要的是兩人彼此信任，「這種信任讓我更加投入演出，我真的很感激能和我的搭檔建立這樣的關係。」

文森唐諾費里奧（左）多年來和查理考克斯建立好交情，兩人去年也一同出席《夜魔俠：重生》紐約動漫展發布會。（Disney+提供）

至於如何回應粉絲對於《夜魔俠：重生》的期望，文森表示：「我們始終把粉絲放在心上，一直朝著我們認為他們想要的方向努力。」查理更不諱言每次和粉絲交流時都會感受到一種帶有「擔憂」的期待感，「他們渴望這部劇保持以往的品質、身分和核心」，對此他堅定表示：「別擔心，我們已經準備好了，你們一定會滿意的！」《夜魔俠：重生》將於3月5日在Disney+上線。

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