晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

夜魔俠掛保證《重生》包滿意 與金霸王愛越深就恨越深

查理考克斯強調，《夜魔俠：重生》中的夜魔俠仍是同一個角色，要粉絲放心。（Disney+提供）查理考克斯強調，《夜魔俠：重生》中的夜魔俠仍是同一個角色，要粉絲放心。（Disney+提供）

〔記者許世穎／台北－紐約連線報導〕「夜魔俠」查理考克斯、「金霸王」文森唐諾費里奧回歸演出備受影迷期待的漫威最新影集《夜魔俠：重生》，兩人昨一同出席國際線上記者會，提到劇中誓不兩立的關係，查理說：「感覺我們的友誼越深，在螢幕上就越容易恨對方！」文森也笑說：「我愛查理，而且愛他越深，恨他就越容易。」展現好交情。

「夜魔俠」查理考克斯（左）和「金霸王」文森唐諾費里奧一同回歸《夜魔俠：重生》。（Disney+提供）「夜魔俠」查理考克斯（左）和「金霸王」文森唐諾費里奧一同回歸《夜魔俠：重生》。（Disney+提供）

《夜魔俠：重生》延續由Netflix製作的三季影集《漫威夜魔俠》情節，回歸漫威影業製作，查理直說對於原先的粉絲來說，他飾演的仍然是同一個角色，只是經歷了一場創傷，不得不重新思考並找到自己的身分，「這次的探索可能比之前見過的都更加深刻，一開始他用某種方式暫時掩蓋，但最終還是得慢慢將傷口痛苦的撕開。」

查理感性表示，從拍攝《漫威夜魔俠》距今已經10年，和文森已經成為了非常好的朋友。文森則表示除了彼此「相愛相殺」的默契，更重要的是兩人彼此信任，「這種信任讓我更加投入演出，我真的很感激能和我的搭檔建立這樣的關係。」

文森唐諾費里奧（左）多年來和查理考克斯建立好交情，兩人去年也一同出席《夜魔俠：重生》紐約動漫展發布會。（Disney+提供）文森唐諾費里奧（左）多年來和查理考克斯建立好交情，兩人去年也一同出席《夜魔俠：重生》紐約動漫展發布會。（Disney+提供）

至於如何回應粉絲對於《夜魔俠：重生》的期望，文森表示：「我們始終把粉絲放在心上，一直朝著我們認為他們想要的方向努力。」查理更不諱言每次和粉絲交流時都會感受到一種帶有「擔憂」的期待感，「他們渴望這部劇保持以往的品質、身分和核心」，對此他堅定表示：「別擔心，我們已經準備好了，你們一定會滿意的！」《夜魔俠：重生》將於3月5日在Disney+上線。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中