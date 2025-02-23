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娛樂 最新消息

楊麗花披黃袍會花迷 粉絲上演搶婚 歌仔戲皇帝感動嗨唱身騎白馬

楊麗花身穿金色長大衣，現身粉絲見面會，宛如皇上駕到。（記者王文麟攝）楊麗花身穿金色長大衣，現身粉絲見面會，宛如皇上駕到。（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／新北報導〕80歲的歌仔戲國寶楊麗花昨出席「世紀初戀·楊麗花」全球花迷會，身穿金色長版大衣，宛如龍袍加身，呼應她「歌仔戲皇帝」稱號。這是她人生中第一場粉絲見面會，她擔心太久沒現身螢光幕，被影迷們遺忘，緊張到凌晨三點就醒來，好在現場塞滿超過300名影迷，還有老粉絲從星馬趕來，讓她直呼感動，還唱了段歌仔戲國歌《身騎白馬》。

陳亞蘭（左起）陪同楊麗花出席粉絲見面會，鍾欣凌擔任主持人。（記者王文麟攝）陳亞蘭（左起）陪同楊麗花出席粉絲見面會，鍾欣凌擔任主持人。（記者王文麟攝）

花迷會現場都是追隨她數十年的死忠影迷，有人送上純金打造的楊麗花相簿，其中一位蘇奶奶告白：「我肖想妳很久了，好想要嫁給妳。」

張帝（左）1968年和楊麗花合作《張帝找阿珠》。（國家影視聽中心提供）張帝（左）1968年和楊麗花合作《張帝找阿珠》。（國家影視聽中心提供）

一旁91歲的郭奶奶原本坐在輪椅上，聽聞偶像要被搶走，著急要旁人推她去「搶婚」，後來索性直接站起來，讓主持人鍾欣凌驚呆，用楊麗花新書名稱直呼「如有神在」，郭奶奶淚眼汪汪稱自己活到這把年紀，第一次追星，很有福氣見到楊麗花，楊麗花聽了很感動，回她：「我更有福氣，能演戲演到讓妳看到！」

楊麗花表示見到粉絲是「有錢買不到的開心」，認為「若是沒有觀眾，哪有現在的楊麗花」， 她提到：「我不知道要怎麼感謝他們，這獨一無二的體驗別人都無法感受，我歡喜到眼淚快流下來，但若滴下來，就不能講話了！」

談到影迷會心情？她說：「活到幾歲都要跟觀眾見面，我不會放棄歌仔戲，這是我一生回饋跟使命。」問她參與粉絲見面會和上台演出哪個比較緊張？楊麗花認為是不同的緊張，徒弟陳亞蘭虧她：「我沒看過妳演戲緊張。」

楊麗花指出過去演歌仔戲，會擔心來不及換衣服、道具，要隨時臨機應變，而粉絲見面會則是擔憂自己有點咳嗽，但她笑瞇瞇稱：「演戲的人看到觀眾都不會生病。」

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