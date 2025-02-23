《蜘蛛人4》閃對打《奧德賽》 明夏延檔一週上映

由湯姆霍蘭德和辛蒂亞主演的第四部《蜘蛛人》昨宣布檔期延後一週上映。（資料照，索尼影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由湯姆霍蘭德主演的第四部《蜘蛛人》昨宣布從原定的2026年7月24日延後到7月31日上映，雖然只延後一週，但直接和金獎導演克里斯多夫諾蘭執導的新片《奧德賽》上映日2026年7月17日有了兩週的間隔。

克里斯多夫諾蘭執導的新片《奧德賽》日前曝光首張麥特戴蒙劇照。（翻攝自X）

這部尚未定名的《蜘蛛人4》將由《尚氣與十環傳奇》導演德斯汀丹尼爾克雷頓執導，除了湯姆霍蘭德，辛蒂亞也一同回歸，這對小情侶也同時參演諾蘭新片《奧德賽》。湯姆今年預計將拍攝《復仇者聯盟5》，而辛蒂亞主演的史詩第三部《沙丘：救世主》也可望在今年夏天開拍，《蜘蛛人4》最快要下半年才有機會啟動。

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而諾蘭新片《奧德賽》已於近期正式開拍，日前官方X也正式曝光首張劇照，聚焦由麥特戴蒙飾演的希臘英雄奧德修斯，部分拍攝地將於原著中奧德修斯漂泊的西西里島取景。

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