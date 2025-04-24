南韓名廚白種元完蛋了 跌落神壇地方單位忙切割

名廚白種元跌落神壇，人人喊打。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓知名廚師、企業家白種元憑藉Netflix料理競賽節目《黑白大廚》走紅，也在觀眾心中樹立了幽默又專業的形象，人氣甚至延伸到海外。近期關於白種元的負面新聞不斷，除先前旗下集團產品標示不實，更被爆出大頭症上身，強迫節目製作單位更換合作團隊、濫用權力、過度干預節目製作。曾經被稱為「全韓最會賺錢的料理家」的白種元過去曾與麟蹄郡合作宣傳當地美食，現在負面新聞不斷，麟蹄郡也趕緊與白種元切割，更宣布：今年慶典不再與白種元合作。

白種元事業多角度經營，不過新聞也不斷。（翻攝自X）

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除了上節目、開公司之外，白種元也經營YouTube頻道，他的頻道題材多元，也會宣傳個城市、鄉村美食，觀眾都相當有共鳴。他在2024年6月9日、7月8日曾上傳位於江原道北部麟蹄郡的宣傳廣告，講述一年一度節慶背後的甘苦談，兩支片也分別有85萬及56萬觀看次數，宣傳效果出乎意外的好。麟蹄郡也覺得請白種元花費的5億5千萬韓圜（約新台幣1375萬元）雖然佔總宣傳預算最大比例，但從效益來看的確太值得了。

麟蹄郡去年與白種元合作宣傳，今年則快速切割。（翻攝自IG）

麟蹄郡相關人士今年趕緊出面切割，24日表示今年慶典不再與白種元合作，並指出：「我們不斷地強調潔淨的形象，白代表近期（在社會大眾心中）逐漸失去信任度，我們認為不太適合」，白種元可謂跌落神壇，人人喊打。

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