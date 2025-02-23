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娛樂 最新消息

（新片搶鮮看）鬼才編導重塑《吸血鬼》 《諾斯費拉圖》打造恐怖夢魘

尼可拉斯霍特（左）在《吸血鬼：諾斯費拉圖》飾演莉莉蘿絲戴普的丈夫，擔憂太太成為吸血鬼的目標。（UIP提供）尼可拉斯霍特（左）在《吸血鬼：諾斯費拉圖》飾演莉莉蘿絲戴普的丈夫，擔憂太太成為吸血鬼的目標。（UIP提供）

記者許世穎／專題報導

由《女巫》、《燈塔》及《北方人》鬼才編導羅柏艾格斯執導新片《吸血鬼：諾斯費拉圖》開紅盤，全球票房突破1.77億美金（約台幣58.03億元），除了是他執導生涯最高票房紀錄，也成為他首部在台上映的電影。

★人鬼痴戀 羅柏艾格斯精彩改編

該片翻拍自1922年德國無聲電影，集合「強哥」強尼戴普的女兒莉莉蘿絲戴普、比爾史柯斯嘉、尼可拉斯霍特、亞倫泰勒強森艾瑪柯林和威廉達佛一同演出，描述一位遭附身的年輕女子和迷戀她的可怕吸血鬼之間的癡戀，造成難以言喻的恐怖後果，更掀起一場可怕瘟疫。

導演羅柏艾格斯憑《吸血鬼：諾斯費拉圖》創下事業高峰。（UIP提供）導演羅柏艾格斯憑《吸血鬼：諾斯費拉圖》創下事業高峰。（UIP提供）

導演艾格斯透露該片是最貼近他個人的改編之作，「這個故事不是我創作的，但我從小就沉浸其中，當我終於得以拍這部電影時，經常感受到第一次當電影製作人的那種創意火花，樂此不疲，因為我把多年來的想法都灌注進去了。」他形容電影融入許多記憶和個人經驗，「我花了很長的時間才走到這一步，並了解其中的魅力。」

★超真實惡夢 莉莉蘿絲驚嘆可怕

《吸血鬼：諾斯費拉圖》宛如扭曲版的「美女與野獸」，莉莉蘿絲直說一直都很喜歡鬧鬼的哥德式故事，「當我讀劇本時，可以想像劇情如何展開，全程屏氣凝神。」她認為艾格斯的劇本從現實主義中挖掘出許多令人震驚的懸念，「給人一種非常真實、發自內心又人性化的感覺，提到了惡魔、鬼魂和異界，而我認為這部電影最可怕的地方，就是真實到不行的惡夢。」

威廉達佛（左）在《吸血鬼：諾斯費拉圖》試圖透過莉莉蘿絲戴普找尋吸血鬼的線索。（UIP提供）威廉達佛（左）在《吸血鬼：諾斯費拉圖》試圖透過莉莉蘿絲戴普找尋吸血鬼的線索。（UIP提供）

艾格斯則透露，該片聚焦在莉莉蘿絲飾演的艾倫身上，「這是關於她的故事，序幕從她的童年開始，還有一個無法解釋但令人恐懼的陰霾。」創作過程中他廣泛的研究了吸血鬼的神祕學和歷史，將劇本建立在歷史真實性的基礎之上，同時也研究了經典電影《德古拉》。

他認為要製作《吸血鬼：諾斯費拉圖》，就不能忽視《德古拉》，「在電影中有很多我以為小說裡面有但其實沒有的內容，我必須忘記所有我學到關於《德古拉》和吸血鬼的一切，然後從頭重新學習，我想要創造一部對我來說獨一無二的電影。」過程中艾格斯也發揮自己作為編劇、導演和製片的技能，為電影製造了很多恐怖和幽閉恐懼的成分，帶來一種看不到但感覺有東西正在向人逼近的感覺。

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