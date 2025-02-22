從試鏡屢摃龜到「男一專業戶」 張軒睿謝經紀人點醒專注角色

張軒睿入行試鏡踢鐵板，昔崩潰大哭。（記者王文麟攝）

記者李紹綾／專訪

張軒睿在TVBS職場劇《祕書俱樂部》飾演建設公司的實習生，笑稱角色尚未社會化，講話確實挺白目的，他也因拍攝這部戲想起自己剛入行的情況。

張軒睿入行參與很多戲劇試鏡，但都沒被錄取，他直言：「是我的問題。」自認不夠重視試鏡，所以沒什麼得失心，直到有一次試鏡，「那次感覺好像（置身）零度空間，因為我瘋狂忘詞，完全演不下去。」

請繼續往下閱讀...

他當下只想大喊：「天啊！我好想逃離這地方。」之後還崩潰暴哭，經紀人忍不住問：「你有真的想要演戲嗎？」這句話打醒了張軒睿，他意識到自己確實不夠認真，「如果想要拍戲，一定要先尊重這份工作，從那時候開始，我就很認真對待試鏡這件事情。」

後來如願拿到角色，對於第一部戲就演男主角，張軒睿坦言，因自己就讀的並非影視相關科系，拍戲對他來說猶如一張白紙，沒有太大的壓力，也不擔心被罵，更多的是害怕，「怕自己做不好，這好像也是壓力，但更多的是緊張，第一次演不知道能做到什麼程度，就是一直專注在演戲，沒想太多。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法