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《人物專訪》賴雅妍「愛吃麥當勞」偷打工 張軒睿「超商工讀」1個月慘被炒魷魚

賴雅妍（右）、張軒睿首次合作一拍即合。（記者王文麟攝）賴雅妍（右）、張軒睿首次合作一拍即合。（記者王文麟攝）

記者李紹綾／專訪

賴雅妍、張軒睿合作TVBS職場劇《祕書俱樂部》，談起初次打工的經驗，賴雅妍高中瞞著家人到連鎖速食店打工，張軒睿則是到便利商店打工，但做了一個月就被炒魷魚。

賴雅妍分享，人生的第一份打工是在就讀高中時期，當時家人希望她好好讀書，個性反骨的她，瞞著家人到學校對面的麥當勞打工，她笑說：「我太喜歡吃麥當勞了，一方面覬覦員工餐，吃飽回家，開開心心的，每個月還有一點點的零用錢。」且她覺得做餐飲業頗有趣，有助自己更了解人際互動，至於有無談職場戀？她笑說：「我那時有談戀愛了，所以沒有在看別人。」

賴雅妍高一情竇初開，問及是否瞞著家人談戀愛？她笑喊：「打工背著家人，談戀愛沒有，每天都在講電話，他們應該知道吧。」隨著兩人畢業，戀情也跟著畢業，她說：「通常都這樣不是嗎？大家的人生規劃不太一樣。」

張軒睿高三獻出打工初體驗，他和親姊姊在同一家便利商店工作，自曝做了一個月就被迫離職，問他被炒魷魚的原因，他語帶檢討說：「那是我第一次打工，我都在旁邊看，就會比較被動。」是否被店長嫌不精明？他自嘲：「就覺得我很笨吧！不知道，但店長也沒跟我說原因。」原來店長是請張軒睿的姊姊轉告解聘通知，他坦言當時雖然沒有哭，但內心受到極大打擊，也覺得很戲劇化。

賴雅妍、張軒睿首度在戲劇上合作，兩人對戲火花不斷，賴雅妍滿意大讚：「超棒的耶！」她期許未來能與張軒睿演姊弟，張軒睿立刻反問：「我們可以演兄妹！」他大讚賴雅妍的正能量可以擴散到全劇組，「我覺得這已是很鬆的狀態，沒想到鬆還可以昇華，片場常會有很多魔性笑聲出現。」認為拍攝的歡樂程度，較之先前參與的劇組可排入前三名。

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