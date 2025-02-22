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劉思慕《窒息倒數》重現深海災難 真英雄現身片場指導

劉思慕在《窒息倒數》飾演展開深海救援的潛水員。（CATCHPLAY提供）劉思慕在《窒息倒數》飾演展開深海救援的潛水員。（CATCHPLAY提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《窒息倒數》改編自2012年驚心動魄的真實大海災難事件，主演該片的「尚氣」劉思慕日前現身多倫多影展放映活動，回憶開拍前與拍攝期間，有幸與當年事件的親歷者見面交流，感性表示：「能夠親自見到這些真實英雄，我感到無比榮幸。」

《窒息倒數》拍攝期間， 戴夫由阿薩（左起）、鄧肯奧爾科克以及克里斯萊蒙斯親臨片場。（CATCHPLAY提供）《窒息倒數》拍攝期間， 戴夫由阿薩（左起）、鄧肯奧爾科克以及克里斯萊蒙斯親臨片場。（CATCHPLAY提供）

電影拍攝期間，3位真實事件人物戴夫由阿薩、鄧肯奧爾科克和克里斯萊蒙斯親臨片場，為演員和製作團隊提供了事件過程的深入解析，劉思慕表示：「當我深入理解他們當時的處境，並得知他們為了拯救隊友所做的一切，我深深的敬佩他們的勇氣與無私奉獻。」

劉思慕也說迫不及待想讓更多觀眾看到這部電影，「《窒息倒數》將帶領觀眾深入了解職業潛水員的真實人生，以及他們在極端環境下所面臨的生存風險。」電影將於27日搶先全球在台上映。

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