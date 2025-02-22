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娛樂 最新消息

鄭恩地3／29獻聲高雄櫻花季 預告新劇4月登場

鄭恩地向台粉喊話，希望大家成為她的音樂夥伴。（寬寬整合行銷提供）鄭恩地向台粉喊話，希望大家成為她的音樂夥伴。（寬寬整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／台北－首爾連線報導〕韓團Apink主唱鄭恩地在2月1日隨團來台開唱，近期她接受本報專訪，開心3月29日將以個人身分現身高雄櫻花季演出，透露為Panda（粉絲名）準備了充滿春天氣息的歌曲，喊話︰「請大家成為我的音樂夥伴吧！」

鄭恩地受訪表示不久前才跟成員一起見到台粉，沒多久又能再度相見，讓她非常高興。被問到上次來台時，隊長初瓏刮中了一張5000元刮刮樂一事，她笑說多虧了粉絲，自己獻出了海外刮刮樂初體驗，新奇又有趣，「但今年的第一張彩券是和家人一起買來刮的，感覺像是和粉絲們心意相通，覺得特別開心。」

行程滿檔的鄭恩地樣樣在行，不僅希望與成員們一起拍攝綜藝之外，最近才傳出將演出新劇《24小時健身俱樂部》的她，認為自己還有很多沒挑戰的角色，「例如穿著制服的角色，或者飾演老么醫生，這些我都很想嘗試。」更預告4月有新劇開播，其他都還是秘密，很快就會告訴大家。

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