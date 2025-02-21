修杰楷訂單被擺道 火大轟訂房網

修杰楷對訂房網站的處理方式極為不滿。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷前天於Instagram限時動態開噴某訂房網站，透露訂單突然被取消，還好有提前發現，然而訂房網站的處理方式讓他極為不滿，他的會員帳號遭封鎖，導致投訴無門。對此，經紀人表示，訂房網站後續有與修杰楷聯繫，會查查看被停用帳號是否有機會取回。

修杰楷怒轟訂房網站。（翻攝自Instagram）

修杰楷表示，訂房網站以「非常不負責的方式」回覆他所遇到的問題，讓他實在無法接受，氣憤說：「我不能接受，已經給了你們所有個人資料去驗證，結果你們還是要停用我的帳號。」他慶幸說：「好險有注意到，不然到了飯店才發現訂單被取消，重點你可以取消這筆訂單，但是你為什麼可以永遠封鎖我的帳號？」

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修杰楷以自身遭遇提醒網友，「如果被停用帳號，非常有可能再也不能登錄了，所以之前在上面累積的會員等級也都沒有了。」對於會員權益不受重視，他火大之餘，也決定和該訂房網站說「說分手」，「以後我會在別的訂房網站。」

他先前常被問「跑步都在想什麼？」昨下午慢跑時，想起這問題，笑說：「今天應該是在想，到底哪個網站訂房好？」

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