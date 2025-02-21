吳姍儒代班小姐不熙娣首錄 派翠克曝小S謝Sandy救火

吳姍儒（左）與派翠克進棚錄影《小姐不熙娣》。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕小S日前痛失胞姊大S，她向《小姐不熙娣》告假半年，暫時由「Sandy」吳姍儒代班，昨吳姍儒與派翠克首度進棚錄影，兩人雙雙直呼很緊張，派翠克提到他們年齡相仿，期待會有不同的火花，也說這段期間一直有和小S保持聯繫，提到小S一樣心繫節目，不忘請派翠克向為節目救火的吳姍儒表達感謝。

派翠克對於這次的合作表示期待，並說會繼續保持之前跟小S做節目的活潑荒謬精神，吳姍儒則笑說老公是派翠克的粉絲，常會傳派翠克的影片給她看，所以她對派翠克的風格很熟悉，更幽默表示：「我坐月子都在看，結果我月子做得沒有很好，容易畏寒。」派翠克隨即跳腳直呼亂講，兩人鬥嘴畫面十分有趣。

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目前小S心情仍需要時間調適，派翠克說一直都有關心她，「有跟她說我們都會一直在她身邊，隨時想有人聊天講話，我們都在。」有觀眾擔憂小S會趁勢引退，製作人B2則表示他不臆測也不擔心，「她這麼愛這個節目，我們就等她回來，最開始也是她叫我們等她回來的。」

派翠克也提到吳姍儒是他心中代班主持不二人選，除了靠直覺外，他認為從節目走向來看，吳姍儒相當適合，喊話觀眾們可以期待接下來的集數。

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