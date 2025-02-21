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曹雅雯被跟騷天天哭 新加坡狂粉飛台堵人強拉行李箱

台語金曲歌后曹雅雯遭狂粉騷擾1年多，內心非常崩潰。（好聞音樂提供）台語金曲歌后曹雅雯遭狂粉騷擾1年多，內心非常崩潰。（好聞音樂提供）

〔記者陽昕翰、劉慶侯／台北報導〕台語歌后曹雅雯遭來自新加坡的劉姓女歌迷騷擾1年多，劉女日前飛來台灣，14日在板橋車站堵到曹雅雯，雙方發生拉扯，過程中曹雅雯的手機掛繩被扯壞、指甲斷裂，嚇得報警處理。

曹雅雯被跟騷天天哭 新加坡狂粉飛台堵人強拉行李箱曹雅雯在車站被狂粉堵到，對方更伸手扯她的行李。
（翻攝Threads）

曹雅雯前陣子就公開遭劉女騷擾的經歷，由於對方不斷傳訊、打電話，甚至出言威脅她父母，還有經紀人小君及其親友都被騷擾，經紀公司已報警並委請律師提告。

曹雅雯（右，白衣者），遭劉姓女狂粉（左，黑衣者）跟騷。（記者劉慶侯翻攝）曹雅雯（右，白衣者），遭劉姓女狂粉（左，黑衣者）跟騷。（記者劉慶侯翻攝）

沒想到劉女日前飛來台灣，還在車站堵到曹雅雯，據警方調查，曹雅雯14日上午在板橋車站B1高鐵西側剪票口前遭劉姓女粉絲持續跟騷、控制行李箱不讓她離去，雙方發生拉扯。

鐵路警察局板橋分駐所獲報到場，全案調查後依違反刑法強制、毀損現行犯及跟騷法逮捕劉女後，移送新北地檢署偵辦，新北地檢署複訊後已將劉女請回。

當下曹雅雯有以手機錄影，劉女在現場要求她先解除社群封鎖，嚇得曹雅雯回應：「妳憑什麼叫我解封、談和解啊，受不了耶，我覺得妳這樣很可怕耶。」

其實最讓曹雅雯害怕的，是連她要去搭高鐵的行蹤對方都知道，傻眼追問：「妳為什麼知道我在這？板橋這麼大。」

曹雅雯昨天深夜就在IG吐露心聲，透露這幾天感到極度噁心恐懼，一想到要出門就渾身發毛，也難過到不斷落淚。

曹雅雯無奈表示：「我不確定我是不是生病了，但我想好好面對，更想保護我的家人，請大家幫幫我。」

近期曹雅雯沒有公開活動，全心籌備4月在高雄的演唱會，她的經紀人小君表示：「雅雯現在狀態一直在恐懼和不安中，目前一樣交由法律繼續處理，也希望能加速偵辦。」

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