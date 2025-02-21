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BLACKPINK世巡7月開跑 Jisoo搭徐仁國大談網戀

BLACKPINK世巡7月開跑 Jisoo搭徐仁國大談網戀Jisoo將主演新劇《Boyfriend on Demand》，在戲裡尋找月租男友。
（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕BLACKPINK各自單飛，Jisoo雖然演技評價兩極，不過戲約不斷，Netflix昨宣布，Jisoo將與徐仁國搭檔演出浪漫喜劇《Boyfriend on Demand》（暫定），Jisoo將藉由一款虛擬約會程式逃避現實，在程式中找尋理想男友。

徐仁國將搭檔Jisoo拍浪漫喜劇。（Story J Company提供）徐仁國將搭檔Jisoo拍浪漫喜劇。（Story J Company提供）

Jisoo在劇中飾演渴望在虛擬世界中獲得第二次愛情機會的女主角，徐仁國則飾演她的同事兼競爭對手，雖然表面冷漠疏離，但其實隱藏著意想不到的秘密，將在Jisoo的感情世界中掀起波瀾，兩人會帶來什麼樣的粉紅泡泡，令人期待。

除了新劇宣布製作，Jisoo最近積極上各大節目宣傳新歌《earthquake》，她不諱言一個人感到很孤單，且單飛的壓力更大，不過隊友ROSÉ為她加油時，讓她振作且自信起來了，成員們也為她送來了咖啡車、零食車應援等，讓她十分感激。

ROSÉ（左起）、Jennie、Jisoo、Lisa將在今年合體，於7月展開世界巡演，讓粉絲們興奮不已。（路透社）ROSÉ（左起）、Jennie、Jisoo、Lisa將在今年合體，於7月展開世界巡演，讓粉絲們興奮不已。（路透社）

BLACKPINK前天宣布，2025年7月起展開世界巡演，首站將從韓國高陽體育場出發，之後陸續走訪洛杉磯、芝加哥、紐約、巴黎、東京等地，遺憾未見台灣，讓台粉瘋狂敲碗，希望能夠在台灣再見到她們的身影。

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