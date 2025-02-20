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金賽綸出殯喪禮低調 追思西田敏行千人淚憶

金賽綸昨早出殯，長眠坡州統一路追悼公園。（翻攝自X）金賽綸昨早出殯，長眠坡州統一路追悼公園。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕「天才童星」金賽綸16日被友人發現陳屍家中，得年24歲，昨早出殯，墓地設置於坡州統一路追悼公園；雖喪禮低調未公開，仍有韓媒捕捉相關畫面，可見8名年輕男子扶靈，金賽綸的家屬、好友們眼眶泛紅，氣氛哀戚。

西田敏行前天舉辦追思會，約有1500人出席送別。（翻攝自X）西田敏行前天舉辦追思會，約有1500人出席送別。（翻攝自X）

出殯儀式上，包括金賽綸的摯友演員金寶拉、韓團AB6IX朴佑鎮等人出席，先前在靈堂上，和她合作《大叔》的元斌罕見現身，包括樂童音樂家的李秀賢、韓韶禧等人都前來悼唁，表達對天才演員早逝的不捨。

此外，日本已故演員西田敏行去年10月在家中離世，享壽76歲，他的追思會於前日在東京都港區增上寺舉行，開放一般民眾獻花致意，與他交情深厚的《派遣女醫X》搭檔米倉涼子，以及名導三谷幸喜、阿部寬等人都有現身。

西田敏行追思會約1500人出席送別，米倉涼子淚別前輩，表示和他的關係就像家人一樣，接著說：「最喜歡你了，今後也請從天堂一直看著日本的娛樂界。」

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