白冰冰砸錢YT拍片 手把手費心培養子弟兵

白冰冰（中）推出YT頻道，遊淡水與子弟兵聯絡感情。（長興影視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰上週推出YouTube頻道《誠懇逗陣》成為YT界新人，她帶著子弟兵拍片花錢不手軟，前兩集費用超過百萬，白冰冰強調，子弟兵們拍攝網路節目都有給演出費，提到自己當新人時會被欺負，現在成為前輩特別體恤新人。

白冰冰拍攝YouTube出動空拍機，攝影、燈光、成音等幕後工作人員就超過10人，再加上幕前的藝人，每次拍攝都是20人以上大陣仗，她不只帶子弟兵出遊，同時讓他們有額外演出收入，白冰冰有感而發說：「很多節目是找大牌撐場，但大牌可遇不可求，我找子弟兵一起拍，給他們機會磨鍊，也可以聯絡大家的感情。」

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白冰冰出道52年，回憶沒有經紀人的時代，都是由星媽負責保護，「但我媽媽是什麼都不懂的鄉下人，保護不了我，只好靠自己睜大眼睛觀察，什麼該說、什麼時候該落跑，才能在演藝圈混到現在。」

因為有過來人經驗，白冰冰做任何節目都特別照顧人，今年白冰冰更著手幫旗下歌手明亮、陳思瑋、蔡亞露、give me five少女隊等人出唱片，白冰冰不計較花費，她說：「這是當我子弟兵的好處，他們太好命了，我帶在身邊手把手的教導，又不斷給予機會，這是當年的自己想都不敢想的事！」

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