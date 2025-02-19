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娛樂 最新消息

黃瑄認離婚逾1年 撇嫁富商

黃瑄認了和前夫長時間分隔兩地，已離婚超過一年。（記者胡舜翔攝）黃瑄認了和前夫長時間分隔兩地，已離婚超過一年。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃瑄2017年閃婚新加坡籍老公「馬卡龍」，婚後育有一子，異國婚姻7年多以來夫妻聚少離多，她昨出席台視新八點檔《寶島西米樂》開鏡活動，坦言離婚已超過1年，她提到演藝圈工作是許多人都難以接受的，「我們永遠都只知道開工時間，不知道收工時間，做我們另一半、家人都很辛苦。」2人在疫情期間針對此事討論了不只半年，最終仍決定分開。

王玹宇（左起）、王盈凱、盧彥澤、黃瑄、尹昭德、何宜珊和蔡祥演出以「女西裝師」為主角的八點檔。（記者胡舜翔攝）王玹宇（左起）、王盈凱、盧彥澤、黃瑄、尹昭德、何宜珊和蔡祥演出以「女西裝師」為主角的八點檔。（記者胡舜翔攝）

之前被問婚姻狀況，她從未提及已離婚，主要是考量前夫為圈外人，不喜歡自己事情被公開，如今到了不得不說的地步，她也低調表示「所有離婚手續，該辦的都辦妥了」，不公開離婚時間點。至於贍養費？她苦笑說：「大家似乎都覺得嫁給他好像嫁給富商，但他只是上班族。」言下之意似指沒拿對方半毛錢。

蔡祥一個月拜4次月老 擇偶條件減至17項

至於未來感情，她坦言順其自然，戲外還陪劇中女兒蔡祥去拜月老，甚至吐槽蔡祥一個月就去拜4次月老，蔡祥著急指出自己是去更新「條件清單」，她原本羅列23條另一半的條件，像是體脂肪14、不可以有體味等，後來朋友得知，傻眼對她說「有些條件太瑣碎，不要煩月老」，她就一次次去更新，如今還有17項條件清單。

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