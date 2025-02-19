「神鵰俠侶」陳妍希、陳曉 8年婚斷 各自安好

陳妍希（右）和陳曉結婚8年多，昨官宣分手稱未來「各自安好」。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕陳妍希與陳曉合作《神鵰俠侶》因戲生情，2016年7月步入婚姻並育有一子。夫妻倆去年屢傳婚變，儘管消息鬧得滿城風雨，也不見當事人出面反駁，婚姻關係讓人霧裡看花。昨兩人首度打破沈默，正式對外宣布離婚，證實8年多婚姻劃上句點。

陳妍希（右）和陳曉因合作《神鵰俠侶》相戀，並成就姻緣。（中天提供，本報資料照）

陳妍希去年春節未回夫家 陳曉也沒現身岳父告別式

陳妍希、陳曉昨透過社群共同發聲，「感恩遇見，今後各自安好，未來同為孩子的父母，共同陪伴孩子成長。」證實早前外界臆測為真，兩人早已貌合神離。記者近一步詢問離婚時機，經紀人以終歸是家務事，不便占用社會資源為由，未多作回應。

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陳妍希（右）爸爸的告別式上未見陳曉，據悉當時人正在橫店拍戲。（翻攝自微博）

事實上，兩人婚變消息幾年間不曾間斷，去年6月19日遭中國媒體接連爆料後，夫妻倆態度有別過往，不再出面回應。細數兩人互動也能嗅出不尋常，2024年春節，陳妍希未如往年一樣回陳曉老家；陳妍希去年12月面臨喪父之痛，陳曉人在橫店拍戲沒來台灣送丈人最後一程，而兩人最後一次合體露面，已是前年陳妍希的生日，之後再無同框。

陳妍希（右）、陳曉8年婚碎，前年生日合體，甜蜜成追憶。（翻攝自微博）

陳妍希宣布離婚後，好閨密楊丞琳發聲力挺：「身為妍希的好友，無論發生什麼事，我始終尊重她處理個人事務的節奏。今天和大家同步得知她的決定，作為姐妹，不管遇到任何轉折，我們都會永遠支持並陪伴著彼此。」陳妍希工作室也發聲明提到家人是陳妍希最重要的牽掛，請外界停止一切未經證實的揣測與攻擊。

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