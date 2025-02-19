晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

完美秘書來台出差 李浚赫機場人氣爆棚

李浚赫為宣傳《我的完美秘書》抵台，面對粉絲合照、送禮皆來者不拒。（記者姚介修攝）李浚赫為宣傳《我的完美秘書》抵台，面對粉絲合照、送禮皆來者不拒。（記者姚介修攝）

〔記者鍾志均／桃園報導〕韓星李浚赫主演浪漫喜劇《我的完美秘書》人氣爆棚，昨提前「出差」來台宣傳，他約傍晚6點48分左右步出桃園機場大廳，將近500名粉絲放聲尖叫喊「歐巴」，只見他身穿黑色大衣，保持微笑，散發男神魅力。

李浚赫因戲晉升成新一代國民老公，見到台灣粉絲熱情迎接，他二話不說走向前收下粉絲禮物，並和幸運粉絲握手，放送暖男笑容，繞到轉角後，他更直接拿起粉絲手機大玩360度自拍，令粉絲陷入瘋狂。

這回李浚赫抵台開放粉絲接機，500粉絲排隊井然有序，還有人帶著愛犬苦苦守候，只見男神一亮相，立刻掀起現場放聲大喊「好帥喔」，也有人用韓文向他告白「歐巴，我愛你」。

出道18年的李浚赫今年在《我的完美秘書》合作韓志旼，除了穿上超帥西裝讓戲迷暈船，兩人的甜蜜互動火速攻陷女粉絲的心。《我》劇大結局衝上12%，創全劇新高，李浚赫人氣扶搖直上，IG粉絲數目前突破83萬，數字持續上升中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中