完美秘書來台出差 李浚赫機場人氣爆棚

李浚赫為宣傳《我的完美秘書》抵台，面對粉絲合照、送禮皆來者不拒。（記者姚介修攝）

〔記者鍾志均／桃園報導〕韓星李浚赫主演浪漫喜劇《我的完美秘書》人氣爆棚，昨提前「出差」來台宣傳，他約傍晚6點48分左右步出桃園機場大廳，將近500名粉絲放聲尖叫喊「歐巴」，只見他身穿黑色大衣，保持微笑，散發男神魅力。

李浚赫因戲晉升成新一代國民老公，見到台灣粉絲熱情迎接，他二話不說走向前收下粉絲禮物，並和幸運粉絲握手，放送暖男笑容，繞到轉角後，他更直接拿起粉絲手機大玩360度自拍，令粉絲陷入瘋狂。

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這回李浚赫抵台開放粉絲接機，500粉絲排隊井然有序，還有人帶著愛犬苦苦守候，只見男神一亮相，立刻掀起現場放聲大喊「好帥喔」，也有人用韓文向他告白「歐巴，我愛你」。

出道18年的李浚赫今年在《我的完美秘書》合作韓志旼，除了穿上超帥西裝讓戲迷暈船，兩人的甜蜜互動火速攻陷女粉絲的心。《我》劇大結局衝上12%，創全劇新高，李浚赫人氣扶搖直上，IG粉絲數目前突破83萬，數字持續上升中。

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