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胡宇威眼力差飛官夢碎 小煜泥地大戰慘敗宿敵

胡宇威（左起）、大霈、小煜出席新節目上檔記者會，各自分享在節目中經歷的挑戰。（記者王文麟攝）胡宇威（左起）、大霈、小煜出席新節目上檔記者會，各自分享在節目中經歷的挑戰。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡宇威、「小煜」楊奇煜兩位《全明星運動會》的宿敵，主持實境節目《不在我的世界當勇者》，在泥濘中比角力，小煜拚盡全力仍不敵對手，隔天痛到無法起床，更忍不住在節目上檔記者會抱怨：「他真的很重！」

小煜（左）與胡宇威在泥濘中比角力。（公視提供）小煜（左）與胡宇威在泥濘中比角力。（公視提供）

《不在我的世界當勇者》主持群「大霈」李霈瑜、楊奇煜、文姿云、喬瑟夫、林莎、郭芝吟、超認真少年分享8人在深山莊園中接受各項腦力和體力挑戰。

第一天錄影小煜就與胡宇威在泥地大戰，小煜一上場就脫掉上衣露出精實的身材，最終仍不敵自幼專精武術的對手胡宇威，小煜直呼真的很困難，「泥土底部像天堂路鋪滿碎石，一站上去超痛，他又很重，很快就被摔倒。」小煜哀怨表示手腕因此扭到，至今仍印象深刻。

昨傳出演員王大陸涉嫌妨害兵役被逮，胡宇威因美國籍關係不用在台灣當兵，被問及此事他雖沒有表態，不過提到從小有當兵夢想，高中畢業時曾考過飛官不過因為視力問題沒過，轉而考上海軍，但後來也因人生規劃放棄。

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