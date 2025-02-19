男公館開鏡 陳奕健身負傷 吳思賢成公敵

《男公館》（左起）羅宏正、周予天、吳思賢、張立昂、陳奕、石知田、林輝煌為戲操肌鍛鍊。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕影集《男公館》昨於中影開鏡，首次擔綱製作人的陳奕攜一票「男神公關」霸氣亮相，吳思賢、張立昂、羅宏正、周予天、石知田為此操肌備戰，檯面上下較勁不斷；陳奕則「自肥」找來10年前曾合作的李千娜續前緣，笑言已經提前向女友報備。

《男公館》故事以人性與慾望為主軸，籌備3年開拍，陳奕直呼：「有一種成真的感覺。」他昨負傷受訪，透露健身時不小心被槓鈴壓到肋骨，所幸就醫檢查無大礙，自糗傷況是「會呼吸的痛」，險些要辭演。曾因「肺塌陷」插管治療的張立昂已無需追蹤病況，他前年拍完《鬼之執行長》後短暫休息，期間學了滑雪、煮飯還有電腦程式相關，對演藝事業心態隨緣。

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為展現男公關精實體態，陳奕替演員安排一系列增肌減脂課程，體脂僅有8%的吳思賢被讚穿衣顯瘦，脫衣有肉，他笑稱體質條件吃不胖，為求上鏡得狂嗑漢堡增肉，一番話讓全場聽得不是滋味。演出大反派的孫沁岳拍戲時也經常吊人胃口，故意叫男公關們多吃炸雞甜點，意圖讓他們身材消風。

而王大陸昨涉逃兵爭議，與他小有交情的陳奕聽聞消息面露震驚，隨即表示：「我不清楚他的事情。」他也提到5年前屆齡33歲入伍擔任替代役，在新北民政局兵役徵集科服務，服務範疇正是通知役男服役，當時從造冊看到不少熟悉名單，其中包括去年入伍的許光漢。

監製辛誌諭感謝去年文化部海外行銷補助的支持，同時感謝文策院邀請《男公館》下個月前進香港影視節展開國際行銷。

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