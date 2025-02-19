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娛樂 最新消息

西田敏行生前謝幕作 《派遣女醫X》暖心登台

西田敏行在《劇場版派遣女醫X FINAL》形象滑稽可愛，深受粉絲喜愛。（采昌提供）西田敏行在《劇場版派遣女醫X FINAL》形象滑稽可愛，深受粉絲喜愛。（采昌提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本已故國寶級演員西田敏行去年10月在家中猝逝，享壽76歲，遺作《劇場版派遣女醫X FINAL》將登台放映，他在系列作中飾演的蛭間重勝，以老謀深算又滑稽可愛的形象令粉絲津津樂道。

西田敏行於2013年起加入《派遣女醫X》第二季演出，在劇中的角色形象詭計多端、調皮好色，讓觀眾又愛又恨，是系列作中的人氣角色之一。

《派遣女醫X》日前在東京進行宣傳，主持人宣讀西田曾寫下對米倉涼子的留言，表示：「大門未知子（米倉涼子角色名），非常感謝妳過去12年來的幫助。因為有妳，我才懂得生活的精彩。」讓米倉忍不住感動落淚。

米倉透露在手機裡錄下很多「西田語錄」，表示「在一起喝酒時，如果聊到好話題就會錄下來，希望能傳承下去。」暖心喊話台灣觀眾進電影院欣賞他在銀幕上的最後身影。《劇場版派遣女醫X FINAL》21日在台上映。

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