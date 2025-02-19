真實獄友演出感動人心 《辛辛監獄》躍奧斯卡強片

柯爾曼多明戈飾演監獄囚犯「神老G」，加入藝術更生計畫後改變人生。（双喜提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕美國獨立電影《辛辛監獄劇團》改編自真實事件，講述一群囚犯的生命成長之旅，成功入圍今年奧斯卡最佳男主角、改編劇本和原創歌曲3獎，表現優異。

《辛辛監獄劇團》聚焦柯爾曼多明戈飾演的監獄囚犯「神老G」與數名獄友透過「藝術更生計畫」進而找到人生目標、改過自新的故事，有趣的是，片中90%演員都是現實生活中的監獄劇團成員組成，增添故事說服力。

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該片由一群社會邊緣人在監獄劇團絞盡腦汁，詮釋莎士比亞的戲劇原創作品，當神老G與新加入的「神眼」發生摩擦時，兩人透過創作排練互相腦力激盪，建立兄弟情誼。

飾演「神眼」的克拉倫斯麥克林實際扮演的就是自己，他29歲時因持械搶劫被關押17年，在服刑期間參加藝術更生計畫，直到獲釋後在紐約州薩默斯的林肯廳擔任青年顧問和幫派干預專家，同時是本片編劇之一。

此外，該片全體工作人員共96人，劇組確保每人都能獲得相同酬勞，柯爾曼多明戈說：「我們想建立獨立製片的新工作模式，每人都領取同樣的日薪，讓大家都受到尊重。」《辛辛監獄劇團》21日起在台上映。

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