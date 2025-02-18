吳卓源重返舞台小巡演 新片宣傳不排斥同台朱軒洋

吳卓源將重回舞台舉辦「brb不插電小巡迴」。（記者王文麟攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕吳卓源去年3月捲入朱軒洋、網紅Cindy的感情，慘背上小三罵名，昨天她首度現身受訪，坦言風波爆發後一度想退出演藝圈，對於無意傷害到的人感到非常抱歉，她曾是精品寵兒，是否感受到演藝圈的人情冷暖？她也說：「完全是可以理解的，我沒有辦法去改變別人的想法，我只能做好自己。」

吳卓源去年被直擊和朱軒洋約會，對於事件感到很抱歉。（記者王文麟攝）

去年朱軒洋與吳卓源遭直擊在河濱公園親密約會，事發後朱軒洋坦承劈腿，吳卓源則聲明男方告知已分手「才往前一步相處」，否認自己當小三，但仍招來罵聲，當下覺得委屈嗎？吳卓源表示當時網路聲量太大，真的手足無措，只好選擇先「下線」，自我封閉了好幾個月。

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事發後有沒有打給朱軒洋問清楚？她說：「我是打電話給我的經紀人，說我的狀態， 已經沒有想別的事情了。」坦言去年朱軒洋有出來跟大家說明一些狀況，私下也有接受到他道歉的訊息，對她來說也就夠了，不希望卡在過去，兩人合拍的電影《搜查瑠公圳》5月上映，她也說如果工作需要可以同台。

經過這段時間的沉澱，她想清楚自己的最愛仍是音樂，更想回到舞台上，於是將這些經歷化為養分，創作成EP《brb》，並將舉辦「brb難得不插電小巡迴」，3場門票已經賣完，她直呼：「很謝謝大家，沒想到隔那麼久 ，大家還是願意來支持我。」

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