溫流4月攻北流開唱 KISS OF LIFE酷辣登TICC

溫流將於4月來台，希望透過歌聲唱進粉絲內心深處。（開麗娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓星接力來台，包括男團SHINee隊長溫流、新生代女團KISS OF LIFE都將在4月抵台會歌迷，希望和台粉共創難忘回憶。

溫流在上個月以第4張迷你專輯《CONNECTION》回歸，以獨特嗓音和非凡歌唱實力俘虜眾多樂迷的心，他昨宣布4月5日正式在台北流行音樂中心開唱，除了將演唱新專輯的曲目，還放話會引領粉絲探索內心深處的情感。

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KISS OF LIFE以酷辣風格火速累積人氣。

（SHOW Office娛樂提供）

KISS OF LIFE風格酷辣帥氣，在全球音樂市場中迅速崛起，她們將在4月19日晚間6點於「TICC」台北國際會議中心開唱，4位團員透過單曲《Sticky》打進告示牌前100名，輕快舞蹈火速掀起社群媒體翻跳熱潮。

溫流、KISS OF LIFE演唱會門票分別在KKTIX、Ticket Plus遠大售票和ibon販售。

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