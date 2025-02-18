晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

溫流4月攻北流開唱 KISS OF LIFE酷辣登TICC

溫流將於4月來台，希望透過歌聲唱進粉絲內心深處。（開麗娛樂提供）溫流將於4月來台，希望透過歌聲唱進粉絲內心深處。（開麗娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓星接力來台，包括男團SHINee隊長溫流、新生代女團KISS OF LIFE都將在4月抵台會歌迷，希望和台粉共創難忘回憶。

溫流在上個月以第4張迷你專輯《CONNECTION》回歸，以獨特嗓音和非凡歌唱實力俘虜眾多樂迷的心，他昨宣布4月5日正式在台北流行音樂中心開唱，除了將演唱新專輯的曲目，還放話會引領粉絲探索內心深處的情感。

溫流4月攻北流開唱 KISS OF LIFE酷辣登TICCKISS OF LIFE以酷辣風格火速累積人氣。
（SHOW Office娛樂提供）

KISS OF LIFE風格酷辣帥氣，在全球音樂市場中迅速崛起，她們將在4月19日晚間6點於「TICC」台北國際會議中心開唱，4位團員透過單曲《Sticky》打進告示牌前100名，輕快舞蹈火速掀起社群媒體翻跳熱潮。

溫流、KISS OF LIFE演唱會門票分別在KKTIX、Ticket Plus遠大售票和ibon販售。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中