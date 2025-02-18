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娛樂 最新消息

（英國奧斯卡）《艾諾拉》麥琪擊敗黛咪摩兒封后 波帝勇奪男主角

《艾諾拉》麥琪麥迪遜以「性工作者」一角擊敗黛咪摩兒成功封后。（歐新社）《艾諾拉》麥琪麥迪遜以「性工作者」一角擊敗黛咪摩兒成功封后。（歐新社）

〔記者鍾志均／綜合報導〕有「英國奧斯卡」之稱的第78屆「BAFTA」英國影藝學院電影獎昨頒獎，25歲的《艾諾拉》女主角麥琪麥迪遜以「性工作者」一角爆冷擊敗強敵《懼裂》黛咪摩兒封后，成為當晚大驚喜，為奧斯卡戰局帶來變數，影帝則頒給《粗獷派建築師》安德烈波帝。

麥琪麥迪遜在《艾諾拉》片中敢愛敢恨演技動人，被視為奧斯卡影后熱門人選，她領獎時向母親喊話「我愛妳」，提到媽媽開車載她參加上百場試鏡、陪練台詞，並將獎項獻給全天下的性工作者，直呼「你們值得被尊重並享有人性尊嚴。」

安德烈波帝以《粗獷派建築師》順利封帝。（歐新社）安德烈波帝以《粗獷派建築師》順利封帝。（歐新社）

安德烈波帝飾演納粹大屠殺倖存的建築師，擊敗《巴布狄倫：搖滾詩人》「甜茶」提摩西夏勒梅、《秘密會議》雷夫范恩斯等人獲獎，他說「這部電影留下有意義的東西，相信是所有人都能感同身受的作品。」透露在倫敦住了一段時間，直呼英國就像第二個家；男女配角分別頒給《跳痛之旅》基倫克金和《璀璨女人夢》柔伊莎達娜。

本屆《秘密會議》勇奪最佳影片、改編劇本、剪輯、傑出英國電影，《粗獷派建築師》抱走最佳導演、男主角、攝影、原創配樂，兩片皆獲4獎，並列大贏家。

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