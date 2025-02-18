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娛樂 最新消息

小薰爆鄭人碩常下廚 愛逛市場比價

林俊逸（左起）、安吉、林逸欣、小薰、呂紹齊分享演出音樂劇《腦內失控的iTunes》花絮。（記者王文麟攝）林俊逸（左起）、安吉、林逸欣、小薰、呂紹齊分享演出音樂劇《腦內失控的iTunes》花絮。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「小薰」黃瀞怡、安吉加入全民大劇團音樂劇《腦內失控的iTunes》，昨與林逸欣、林俊逸、呂紹齊出席記者會。小薰透露情人節在教會，沒和交往5年的男友鄭人碩過，她稱兩人的感情猶如老夫老妻，但目前沒有結婚的衝動，雙方家人也都很包容。

鄭人碩被小薰爆料，愛的驚喜就是把三餐煮好。（資料照，記者陳奕全攝）鄭人碩被小薰爆料，愛的驚喜就是把三餐煮好。（資料照，記者陳奕全攝）

小薰表示，鄭人碩不重儀式感，對於男友給的驚喜就是把三餐煮好，爆料鄭人碩不僅愛下廚，也愛逛菜市場，習慣從頭走到尾，詢問每一攤的價錢，再決定要買的攤販，她笑說：「他會比價，但不會殺價。」有時陪買菜，她會忍不住抱怨：「好了，我好累喔！」

同樣熱愛買菜、愛下廚的林俊逸，對於鄭人碩愛逛菜市場舉動很感同身受，笑說自己也和鄭人碩有一樣的「症頭」，就是家中冰箱都是滿的，自曝去菜市場很容易失手，小薰笑開懷說：「那你跟他去。」

小薰首度挑戰音樂劇，除了唱歌、跳舞，還要彈鋼琴，展現「五手聯彈」，讓她直喊：「壓力超大！」招認第一次見編導謝念祖、拿到劇本及10頁琴譜，萌生辭演的念頭，她久未彈鋼琴，看五線譜看到快眼花，現在每天練琴2小時，也曾半夜傳訊向音樂才女林逸欣求救，星二代安吉則將挑戰歌舞、展現活潑可愛的魅力。

林逸欣分享，每次有演出都壓力山大，總覺得自己好像快要感冒，笑說去年音樂劇首演時，不斷跑醫院檢查、看鼻內鏡，看到連醫生都無奈說：「妳別再來啦！」呂紹齊以學長身分向小薰、安吉叮嚀，劇本有可能會在演出前更動、挑戰大家的即時應變能力，雙姝聽到當場哭笑不得。

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