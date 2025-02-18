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娛樂 最新消息

（胡如虹和她的藝人朋友們）吳申梅結婚3年熱戀ing 總監老公寵妻第1名

吳申梅（右）和老公Eric第一次約會就在瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店。（記者胡舜翔攝）吳申梅（右）和老公Eric第一次約會就在瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店。（記者胡舜翔攝）

文／胡如虹

場地提供／瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店

女人找老公不用找有錢人，找一個大方、願意為妳付出，真心寵愛妳，讓妳感覺幸福又自在的男人更實在。

吳申梅和香港老公Eric結婚3年了，不時聽她出國跟老公相會旅行，老公買房子、買車子、買名牌包給她，讓備受寵愛的她越來越自信美麗，和陳孟賢唱起台語新歌《愛的感覺》充滿粉紅色泡泡。

★總監老公 白手起家貼心大方

還記得3年前她剛結婚，跟我談起在科技旅遊業當大中華區業務總監的老公臉上滿溢的幸福，說老公是一個很上進的人，對她很好、很大方，兩人在交往時，老公就給了她一張黑卡任她刷。

吳申梅和老公Eric像情人也像朋友。（記者胡舜翔攝）吳申梅和老公Eric像情人也像朋友。（記者胡舜翔攝）

那時候我心想她老公應該家境富裕，才會出手這麼闊綽，直到前陣子我們相約去瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店輕旅行，看她跟老公的相處，聽他們談相識的過程，發現吳申梅說的沒錯，老公Eric真的對她很好、很大方，而且Eric白手起家，懂得工作的辛苦，更能包容體貼她的演藝工作。

家住香港的Eric因為工作需要經常四處飛，夫妻兩人平常分隔兩地，一個月只能見兩、三次面，兩個人都會把握時間相處。Eric只要一有長假就會飛來台灣陪吳申梅，老婆工作的時候，他便充當助理陪吳申梅上通告、趕商演，幫她拿包包、側拍。因為知道吳申梅趕通告的辛苦，去年吳申梅生日，他特別買了一部400萬的BMW X6當生日禮物，讓她開車外出工作時能更舒適安全。

★配偶如師 促獨立教待人處世

吳申梅說和Eric交往後，Eric教會了她很多待人處世的技巧，她也感受到自己的成長和改變。以前她很依賴媽媽，都是媽媽陪著她上通告、商演，但Eric告訴她，媽媽年紀大了，應該要有自己的生活，不可以什麼事都依賴媽媽。她聽老公的話，這兩年開始學會獨立，很多事情學著自己處理，也讓媽媽有時間做自己想做的事情；Eric知道她孝順，在台灣買房子特別買在她媽媽家附近，方便她隨時去看媽媽，夫妻之間相互體貼。

「我跟Eric的個性都很率直，興趣也相同，都喜歡按摩、逛街和養寵物，我們在香港和台灣家裡各養了一隻貓咪，不在彼此身邊的時候，有貓咪可以作伴。」吳申梅分享夫妻之間互相聆聽很重要，她跟Eric常常聊天，分享工作的甘苦，生活充滿了甜蜜的小趣事，以前她不會講廣東話，現在學會了不少廣東話，Eric的國語也越來越好。

吳申梅和老公Eric參加瓏山林蘇澳飯店的手作課程，留下充滿春意的紀念品。（記者胡舜翔攝）吳申梅和老公Eric參加瓏山林蘇澳飯店的手作課程，留下充滿春意的紀念品。（記者胡舜翔攝）

★愛情保鮮 陪夫出差拓展眼界

夫妻兩地相隔，可能漸行漸遠，也可能讓愛情一直保鮮！吳申梅笑說她跟Eric每一次見面都有小別勝新婚的感覺。Eric經常出差，她有空也會飛去陪Eric，兩個人打卡了許多國家，品嘗了世界各地的美食，也體驗了不同國家的奇妙文化，讓她的眼界更加開闊，也成了他們婚姻生活的樂趣之一。

她提到去年有一次剛好有兩天沒有工作，就飛去馬來西亞找老公，Eric知道她沒有去過雲頂，到吉隆坡機場接她後，特別開了兩個小時的車帶她去雲頂，兩個人在雲頂吃了一頓晚餐、住了一晚後，第二天她就飛回台灣。雖然時間很趕，好像把飛機當成高鐵來搭，卻讓她很難忘。

Eric很寵吳申梅，他說和吳申梅是在朋友的聚會上相識，吳申梅是他朋友太太的高中同學，他並不知道她是藝人，只覺得這個女生個性很直爽，印象很好。他還記得和吳申梅的第一次約會就是在瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，當時吳申梅帶媽媽同行，訂了兩間房間，吃完晚餐，吳申梅就跟媽媽回房間休息，他只好一個人回房間面對漫漫長夜，讓他對蘇澳的印象不是太好。如今重遊舊地，吳申梅已成了另一半，晚上他不用再一個人睡，笑說現在對蘇澳充滿了感情，覺得飯店的每一個角落都有美好的回憶。

婚姻幸福的吳申梅唱起新歌《愛的感覺》充滿粉紅色泡泡。（記者胡舜翔攝）婚姻幸福的吳申梅唱起新歌《愛的感覺》充滿粉紅色泡泡。（記者胡舜翔攝）

★靈魂伴侶 浪漫幸福像偶像劇

吳申梅則說Eric很聰明，香港與英國是7年完全中學，Eric在香港唸國中時，學校就說國一的他可以跳級到國三，但媽媽沒有讓他跳級；後來他13歲去英國讀書，英國學校還是說可以跳級，他直接跳級上國四，所以他一直都比同學小、很早就學習獨立，讓她很心疼，希望和老公的關係不只是情人，也像朋友、家人，可以分享生命中的所有事情。

找到靈魂伴侶是人生一大幸事，Eric寵溺的說吳申梅是一個很好的太太，他剛跟吳申梅交往時，因為媽媽生前投資失利賠了很多錢，他還負債80萬港幣，現在不但還完欠債，把媽媽以前賣掉的房子買回來，也在台灣買了房子，只要和吳申梅在一起，不管在哪裡都有家的感覺。

吳申梅和Eric的愛情故事很像偶像劇，有愛的地方就是家，幸福的感覺真好！

胡如虹（右）和她的藝人朋友吳申梅。（記者胡舜翔攝）胡如虹（右）和她的藝人朋友吳申梅。（記者胡舜翔攝）

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