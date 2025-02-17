倉木麻衣親民嗨唱 寵粉高喊我愛你

倉木麻衣在台連唱兩天，親切向台粉問好，引來全場歡呼。（華貴娛樂提供）

〔記者鍾志均／新北報導〕日本傳奇歌姬倉木麻衣時隔5年，15日起一連兩天在Zepp New Taipei開唱，展現吞CD般的完美歌聲！她多次走向舞台兩側，不時和粉絲揮手、比讚，更對著台下千名粉絲用中文大喊「我愛你」，氣氛熱烈。

開場倉木麻衣以一襲白色洋裝，搭配乾冰噴霧演唱《Forever for you》，造型彷彿仙女下凡，這次她搭配6位樂手、6位舞者的編制，更用心準備8套服裝，幾乎將日本演唱會的規格原封不動搬過來。

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倉木麻衣透過白、紅、藍的造型變化，演唱《Secret of my heart》、《YOU & I》等多達27首歌曲，當演唱到《Feel fine》時，全場歌迷甩毛巾嗨唱畫面讓氣氛嗨到最高點。

倉木麻衣13日就提前來台，抽空參加老朋友的電台節目並接受訪問，還偷閒去九份走走晃晃，感受寶島美景魅力；首場開演前，她更大方走到場外簽名、親切問好，引來粉絲一陣歡呼。

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