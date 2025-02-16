張學友北高巨蛋全實名制搶光光 告五人高雄世運5萬張門票也火速完售

張學友將在北高巨蛋開唱，演唱會門票一票難求。（超級圓頂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌神張學友與天團接班人告五人的演唱會門票都在昨天開賣，門票同樣秒殺完售，正在國外錄音的告五人感動回應：「大家手速也太快了吧，真的非常感謝大家的支持！」

告五人首度登上高雄世運主場館開唱。（相信音樂提供）

張學友3月底帶著「60＋巡迴演唱會」唱到高雄巨蛋，4月則在台北小巨蛋連唱3週，門票昨天中午啟售，為了杜絕黃牛，門票採取「全實名制」開賣。

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為了搶看歌神，全台粉絲比手速及網速搶票，許多網友登入售票系統後只能等待，紛紛回應：「每次轉完就沒票，搶到懷疑人生」、「到底要轉多久」，門票一票難求。

告五人將於4月12日登上高雄世運主場館開唱，門票於昨天中午12點開賣，5萬張門票以驚人速度火速完售，這不僅是告五人首次挑戰高雄世運，也是巡演的壓軸最終場。

告五人正在錄音，積極籌備第四張專輯，同時也全心投入演唱會的準備工作，團員表示：「雖然時間有點不夠用，但不管是演唱會還是新專輯，我們一定都會全力以赴，盡力做到最好。」

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