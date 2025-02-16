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涂善存紀念三十而立 與經紀人擁抱合製陶瓶

涂善存（右）和經紀人Vicky透過擁抱，在兩人合製的陶土瓶留下獨一無二的形狀。（佳葳娛樂提供）涂善存（右）和經紀人Vicky透過擁抱，在兩人合製的陶土瓶留下獨一無二的形狀。（佳葳娛樂提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕涂善存日前喜迎30歲，今年生日他先前往夢想的冰島旅行，生日當天則與合作10年的經紀人Vicky透過環抱擠壓，兩人合製獨一無二的陶藝品當紀念，寓意「把愛化成具體形狀」，上頭還有各自英文名字開頭「VC 10th Anniv」，製作當下涂善存花了很多時間選色，等燒製完成要把它放置家中，Vicky笑說：「到時我會配上漂亮的植物奉送！」

涂善存工作馬不停蹄，除了在「臺灣風物圖－穿越時空沉浸之旅」第三部曲當中，透過數位掃描與3D建模技術化身「帶路人」，運用XR技術引領觀眾穿梭時空進入畫作，還客串月底即將上映的新片《夜校女生》，他透露近期將投入新電影拍攝，挑梁擔任男主角，目前全力準備角色當中。

此外，熱愛創作的涂善存之前畫了不少畫作，大多作為公益義賣，他許願30歲這年能開公益畫展，將自己的畫作與文字結合分享給粉絲。

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