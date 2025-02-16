RAIN上空開唱 辣秀狗公腰冰塊肌

RAIN昨晚前進高雄流行音樂中心開唱。（大步整合行銷提供）

〔記者鍾志均／高雄報導〕亞洲天王RAIN暌違9年，昨晚降臨高雄流行音樂中心開唱，向來健身有成的他，開場《GANG》前奏才一下，RAIN辣秀狗公腰，放送超猛8塊冰塊肌登場，全場近5000名歌迷瘋狂尖叫，高分貝直衝天花板。

昨RAIN準時7點開唱，他用中文喊「大家好，高雄，好久不見」炒熱現場氣氛，在第三首歌《躲避太陽的方法》唱到一半，直接跑下台和歌迷們互動，引起現場騷動，場面一度差點失控，讓現場保鑣捏把冷汗。

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見到台下歌迷歡呼聲不夠大，RAIN故作不滿說：「上週我去馬來西亞表演，發現你們的聲音小很多。」接著再用中文高呼：「高雄，準備好了嗎？」成功激發歌迷熱情，全場回應「準備好了」。

RAIN大秀肌情釋放男神魅力，歌迷高分貝瘋狂尖叫。（讀者提供）

暌違已久再訪高雄，RAIN使出渾身解數，唱跳《It’s Raining》、《壞男人》、《I DO》等共22首歌；翻唱PSY《江南STYLE》前，RAIN化身嚴格健身教練，搞笑警告歌迷：「如果有人沒跳，我會把歌關掉，立刻搭飛機（回韓國）喔！」

寵粉的RAIN嘴甜表示，這次來到高雄優點多，「因為現在韓國很冷，這裡（高雄）非常溫暖」，又透露吃了粉絲送的牛肉麵，接著用中文說「牛肉麵好吃」、「真的好吃喔」狂讚寶島美食。RAIN今離台，班機不公開。

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