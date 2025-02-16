（新片搶鮮看）獵鷹接任美國隊長 決戰「紅浩克」福伯

安東尼麥基（左）在《美國隊長：無畏新世界》和哈里遜福特針鋒相對。（漫威影業提供）

記者許世穎／專題報導

本檔新片迎來漫威電影宇宙今年首部鉅作《美國隊長：無畏新世界》，還記得「美國隊長」史帝夫羅傑斯在《復仇者聯盟：終局之戰》最後，將盾牌交給了好戰友「獵鷹」山姆威爾森了嗎？沒錯，這正是山姆首次以美國隊長身分躍上大銀幕的作品，無論對飾演山姆的安東尼麥基或是漫威都是全新挑戰。

安東尼麥基在《美國隊長：無畏新世界》首度以美國隊長身分躍上銀幕。（漫威影業提供）

★《復仇者聯盟》與影集洗禮 山姆飛上銀幕挑大梁

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雖然在2019年《復仇者聯盟：終局之戰》之後已過了6年，但其實山姆也不是橫空出世、直接擔正掌大旗，而是經過2021年影集《獵鷹與酷寒戰士》洗禮，經過一番掙扎才正視自己的使命、相信史帝夫的選擇，接受命運安排成為新任美國隊長，影集最後一集甚至在劇末直接改成《美國隊長與酷寒戰士》，絕佳的好評也讓漫威更「無畏」的將山姆推上大銀幕開啟漫威「新世界」。

飾演山姆的安東尼加入漫威電影宇宙在今年邁入第11年，他笑言山姆在2014年《美國隊長2：酷寒戰士》出現時還是個單純想為國家服務的軍人，對於未來沒有如此大的計畫，「結果他在跑步時，美國隊長（史帝夫）剛好跑過他身邊，之後成為史帝夫的朋友，然後成為了復仇者聯盟的一員！」

電影《美國隊長：無畏新世界》延續從《美國隊長2：酷寒戰士》開始該系列充滿政治驚悚與諜報的風格，有不少精彩絕倫的動作場面，從開場山姆出任務開始，就已暗示著一切藏著未知的陰謀，接著他又迎頭對上如今貴為總統的羅斯將軍，親赴白宮出席晚會又發生行刺總統事件，更讓他和羅斯之間關係緊張。

《美國隊長：無畏新世界》在台一上映就登上全台票房冠軍。（漫威影業提供）

★福伯首演漫威電影 美國隊長興奮對戰

本集最大賣點之一自然是影壇傳奇「福伯」哈里遜福特接替已故的威廉赫特演出羅斯，他除了繼《空軍一號》後再扮總統，還透過特效加持搖身一變成為首度現身大銀幕的「紅浩克」，與新任美國隊長決一死戰，此外兩人也要面對更加險惡的敵人與陰謀，讓新世界、新秩序衝突升級。

不僅安東尼對和福伯再度合作感到興奮不已，就連漫威影業總裁並身兼本片製片的凱文費吉都興奮表示：「哈里遜福特出演羅斯總統，這根本是美夢成真！」福伯對此則笑說：「我看到許多參演漫威電影的演員都非常享受拍片，我就想，或許我也來拍一部吧！」果然影迷也相當支持，讓《美國隊長：無畏新世界》在台一上映票房就開出紅盤，拿下全台票房冠軍。

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