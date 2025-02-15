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周興哲邀魏如萱獻聲填詞 范少勳MV戀上蒲禾菲一招「布丁吻」甜炸

周興哲（左）與金曲歌后魏如萱共同創作新歌並合唱。（星空飛騰提供）周興哲（左）與金曲歌后魏如萱共同創作新歌並合唱。（星空飛騰提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕周興哲將推出10週年創作專輯《Almost幾乎是愛情》，新歌《I LOVE US》是與金曲歌后魏如萱合唱，MV邀來范少勳出任男主角，女主角則是曾入選台北電影獎「非常新人」的混血女星蒲禾菲，兩人還有一幕吃著布丁的親密吻戲。

范少勳（右）和混血女星蒲禾菲拍MV有親密互動。（星空飛騰提供）范少勳（右）和混血女星蒲禾菲拍MV有親密互動。（星空飛騰提供）

過去魏如萱曾兩度擔任周興哲演唱會嘉賓，這次新歌《I LOVE US》則是由周興哲作曲、魏如萱填詞，MV則由破億票房電影《當男人戀愛時》導演殷振豪負責操刀。范少勳和蒲禾菲以城市中一對年輕伴侶的同居物語、生活點滴的喜怒哀樂，傳達出都會愛情現象，「我很愛你，但我也需要me time」，點出年輕情侶各自需要私人空間的感受，讓處在愛情世界中的粉絲看了更有感覺。

昨天是情人節，周興哲在社群分享《I LOVE US》這首歌，並寫下：「祝大家情人節快樂！」由於哥哥周予天也推出新歌，他也不忘在社群幫忙宣傳：「我哥發新歌囉，趕快去聽。」

周興哲深受經紀公司重視，新歌MV已陸續邀過郭雪芙、張鈞甯等女神，還有韓國女團（G）I-DLE成員舒華助陣演出，希望每支MV都有看頭。

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