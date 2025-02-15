荻上直子看穿堂本剛的痛苦 讓他畫完一生的《圓圈》

荻上直子來台宣傳電影《圓圈》，分享與堂本剛、綾野剛合作趣事。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕曾獲柏林影展大獎的日本導演荻上直子為宣傳新片《圓圈》來台，昨天分享拍攝秘辛，透露當初相中堂本剛當男主角，是因為看到他在綜藝節目的背後隱藏著的「難受及痛苦」，且製片山田雅子為了說服他相隔27年演電影，竟然花了整整1年半。

堂本剛在片中飾演的澤田因畫出一個圓圈，意外在網路上爆紅，成為來歷不明的知名藝術家。荻上直子昨接受台灣媒體聯訪，透露片中無數的圓圈都是出自堂本剛之手，製片山田雅子笑說：「堂本剛根本把一生要畫的圓圈都畫完了！」更直指一場堂本剛在頂樓用拖把畫圈的場景，畫一次就OK，讓導演跟堂本剛都很驚訝。

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綾野剛（左）、堂本剛合作電影《圓圈》，有許多鬥嘴的場面。（天馬行空提供）

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★綾野剛怕獻醜 苦練畫小雞雞

此次與堂本剛合作，荻上直子發現堂本剛比想像中還要純真，「因為他很小就到演藝圈工作，我想他可能有點市儈，沒想到他比想像中還要純粹，因為純粹才會痛苦。」

至於綾野剛，在片中有一場畫「生殖器」的戲碼，引來哄堂大笑，荻上直子透露，綾野剛因為擔心「小雞雞」畫不好，在開拍前練習了好幾次，十分緊張。

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