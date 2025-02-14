游宇潼闖歌壇分手富三代 天天以淚洗面

游宇潼勇闖歌壇，稱爸爸游鴻明是她的偶像。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕游鴻明25歲的大女兒游宇潼勇闖歌壇，下月發行首張專輯《楚門》，昨天出席活動受訪，大方笑納星二代稱號，受訪更認了與富三代男友分手不到一個禮拜，坦言這幾天都在哭，就連老爸得知也很震驚，不斷關心詢問。

游宇潼勇闖歌壇，稱爸爸游鴻明是她的偶像。（資料照）

游宇潼畢業於UCLA數學系，她返台發展演藝事業，目前還是台大企管的碩士生，大學畢業後她就沒有跟家裡拿錢，個性非常獨立，發片也沒靠老爸金援。

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對於星二代的身分，她表示：「小時候會覺得不要說我是游鴻明的女兒，那時候太不懂事，能走上音樂這條路，受到這麼多人的幫助，都是因為爸爸的關係。」嘴甜喊老爸就是她的偶像。

游宇潼表示：「爸爸有給我實際建議，但是沒有金援，是我自己去找投資人，還有之前工作存的錢。」自掏腰包已經花了台幣百萬，打趣戶頭快要清空。

游宇潼期許自己在歌壇闖出好成績，「能讓他（指游鴻明）開心驕傲，是我最想要做的事情。」新專輯也力邀金曲製作人陳建騏操刀。

外型亮麗的游宇潼，美貌有些神似已故的女神周海媚，她曾被拍與「敏盛醫院第三代」楊博翰熱戀中，昨天受訪自爆剛分手，目前的感情狀態是單身。

游宇潼稱分手無關第三者，她想要體驗完整的自己，加上工作繁忙需要自己的空間，對於舊愛她感恩說：「這算是我非常穩定的一段關係。」游鴻明得知她分手也很震驚，「爸爸很喜歡他，也跟我說遇到好的人不要輕易丟掉。」

《正妹星二代搶當歌手》

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