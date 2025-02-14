「接招」監製客串新片 導演秒變迷妹

「接招合唱團」成員蓋瑞巴洛（左起）、馬克歐文、霍華德唐納親自擔任《青春來接招》製片，還獻出神祕客串。（双喜提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕歌舞片《青春來接招》以英倫經典傳奇天團「接招合唱團」多首暢銷金曲串聯炫目動感的歌舞場面，重現歌迷追星橋段，掀起粉絲滿滿回憶殺。「接招」團員蓋瑞巴洛、霍華德唐納、馬克歐文除了擔任監製，更在片中驚喜現身，讓導演珂琪蓋得洛伊斯當場變成粉絲。

回顧拍攝當天，導演珂琪說自己當下真的超緊張，「我真的變成了一個小粉絲，真的太好笑了，我想在場每個人都變得有點興奮、有點語無倫次。」成員霍華德則表示「我們1996年解散，十年後復出，幸運的是，電台現在仍然在播放我們的歌曲，大家依然記得，就好像我們從未離開過一樣。」

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蓋瑞也在看完電影成品後感性表示，「這就像是30年的工作將在一、兩個小時內呈現在銀幕上，感覺像是最好的安排，大家真的對這個故事充滿熱情，一邊享受故事，一邊享受音樂，這真是太棒了。」《青春來接招》將於2月21日全台上映。

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