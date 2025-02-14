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娛樂 最新消息

芮妮回歸BJ開盤高分 紐約首映笑開懷

影后芮妮齊薇格亮麗現身《BJ單身日記：戀上小鮮肉》紐約首映會。 （美聯社）影后芮妮齊薇格亮麗現身《BJ單身日記：戀上小鮮肉》紐約首映會。 （美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕影后芮妮齊薇格再度回歸主演經典系列續作《BJ單身日記：戀上小鮮肉》，在知名影評網站爛番茄開盤獲得88%新鮮度好評，芮妮第四度飾演「布莉琪瓊斯」再展好演技，電影更獲讚是系列中最動人的篇章，「不光是探討情愛，更深入人生課題、直視生命的流逝。」

芮妮齊薇格（中）和奇維托艾吉佛（左）、「小鮮肉」李奧伍道爾在《BJ單身日記：戀上小鮮肉》談情說愛。（美聯社）芮妮齊薇格（中）和奇維托艾吉佛（左）、「小鮮肉」李奧伍道爾在《BJ單身日記：戀上小鮮肉》談情說愛。（美聯社）

爛番茄獲88%新鮮度好評 演活大齡女與喪偶後的追愛心境

該片前天在紐約舉行盛大首映，包括芮妮、片中小鮮肉李奧伍道爾以及奇維托艾吉佛等主要演員一同出席。芮妮此次除了回歸演出，也和原著小說作者海倫費爾汀一同擔任執行製片，直說重返這個系列最重要的原因，就是因為海倫與布莉琪這段人生篇章的深厚關係，「她寫出了對她來說最珍貴和最私密的時刻，她在經歷這些人生中關鍵時刻的同時，也和她的孩子們分享了這些時刻發生的一切。」

芮妮齊薇格（左）回歸《BJ單身日記：戀上小鮮肉》，在片中和李奧伍道爾擦出愛火。（UIP提供）芮妮齊薇格（左）回歸《BJ單身日記：戀上小鮮肉》，在片中和李奧伍道爾擦出愛火。（UIP提供）

芮妮也提到，她和導演麥克莫里斯第一次見面，就決定再次飾演布莉琪這個經典角色，「我們見面的時候，麥克表現得非常誠懇和率直，他很努力找到最好的方式來捕捉這些人生片段，而且必須以人們真正經歷這些人生經驗的方法呈現，像是如何讓觀眾感同身受、刻劃人生的真理。」直說很高興找到最好的方式來展開全新篇章。《BJ單身日記：戀上小鮮肉》今天在台上映。

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