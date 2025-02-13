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娛樂 最新消息

AKB48 Team TP拍MV打怪 過足戲癮

AKB48 Team TP拍MV，團員過足戲癮。（好言娛樂提供）AKB48 Team TP拍MV，團員過足戲癮。（好言娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕女團AKB48 Team TP推出新歌《Team Up》MV，造型上走貴族學院風，但拍攝時因為出動空拍機，吹起地面沙塵，團員很想咳嗽，卻為了拍出美美畫面只能憋住，導演一喊卡，全都跑去旁邊呼吸新鮮空氣。

AKB48 Team TP拍MV掉入校園主題的遊戲世界。（好言娛樂提供）AKB48 Team TP拍MV掉入校園主題的遊戲世界。（好言娛樂提供）

《Team Up》MV劇情描述在家中瘋狂K書的女孩們，意外掉進校園主題的遊戲世界，發現遠處的大boss「教科書怪」後，決定開啟戰鬥模式。

明天是情人節，于馨笑說：「每年情人節大多一個人待在家，怕出去人擠人、還要被閃到。」比較開心的是有理由買巧克力犒賞自己，而且常有買一送一優惠。伊品說會在情人節觀察街上情侶檔的互動，覺得很像真實版戀愛綜藝。

日籍成員宮田留佳說，在日本西洋情人節是女生送男生或閨密巧克力，沒想到台灣不是這樣，她曾準備50份巧克力想跟朋友交換，結果沒人理她。

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