五月天爆雷周五2/22雪梨合體-周杰倫澳洲挺阿信 網友敲碗直接上台

周杰倫（右）確定將擔任五月天澳洲場嘉賓。（杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天和「周董」周杰倫擁有好交情，彼此相挺，去年12月周董首登大巨蛋，特別邀請五月天當嘉賓助陣；2月22日五月天將到澳洲雪梨可容納4.5萬人的ACCOR STADIUM舉辦「回到那一天」25週年環球狂歡版巡演，也提前把「不能說的秘密」給說出來了。

五月天受歡迎的扭蛋機搶先運送到澳洲。（相信音樂提供）

過去歌手開唱前多半會保持神秘先不透露嘉賓，但這次五月天提前「爆雷」，搶先公布周董會現身他們澳洲演唱會「直接上台」合唱，歌迷最愛的「周五」組合確定要在雪梨合體。

請繼續往下閱讀...

五月天大型Q版公仔搶先運送到澳洲，要讓當地粉絲開心拍照打卡。（相信音樂提供）

前兩天阿信在社群談到要去澳洲開唱，詢問有沒有熟悉澳洲的朋友可以幫忙介紹哪裡好吃哪裡好玩，釣出頗熟悉澳洲的周董開放投票問大家意見，「222」這天他是去五月天演唱會「探班」？或者乾脆「直接上台」？結果有近9成的網友選擇「直接上台」，民意所歸，五月天乾脆提前公布好消息，周董真的會「直接上台」當嘉賓。

這次是五月天第六度造訪澳洲，也是他們首次在澳洲的大型體育場開唱，阿信說：「25週年演唱會創下五月天硬體、特效上之最，五月天這次帶著5525到很多地方巡演，每一場都是很完整，動用整整60個貨櫃，要給大家最震撼的視覺享受。」

怪獸對於要到雪梨大場館開唱既興奮又緊張，瑪莎則幫忙補充說：「興奮是終於可以站在這麼大的場館開唱，在澳洲工作求學的歌迷，不用特別飛來亞洲看；緊張的是場地太大了，害怕空蕩蕩。」

演唱會內容強調原汁原味，五月天的環場巴士也會出現澳洲場貼近各區粉絲，另外大型Q版公仔還有超夯扭蛋機都首次飄洋過海運到當地，要讓歌迷開心拍照打卡、扭出驚喜，購票資訊可參考五月天及相信音樂官網、官方臉書粉絲團。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法