文佳煐姐弟戀崔顯旭 郭時暘渣夫轉性變暖男

郭時暘（左起）、林世美、文佳煐、崔顯旭出席《那傢伙是黑炎龍》記者會聊角色花絮。（愛奇藝國際站提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕28歲韓星文佳煐時隔兩年回歸戲劇，在浪漫新劇《那傢伙是黑炎龍》和小6歲的崔顯旭大談網路姐弟戀，兩人原本在遊戲中相識，萌生愛意，成年後意外展開辦公室戀情，劇情逗趣討喜。

文佳煐昨和戲中好姐妹林世美、崔顯旭、郭時暘出席首爾記者會，談到和崔顯旭有不少浪漫對手戲時，文佳煐表示「過去在片場我總是年紀最小的，這次身為姐姐，產生了責任感」，大讚崔顯旭即興發揮很出色，拍攝時歡笑聲不斷。

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崔顯旭回應：「拍攝過程中我非常依賴『浪漫劇女王』文佳煐，從她身上學到了許多。」自信說彼此都能很好接住對方的演技，讓拍攝更加有趣。

此外，曾在韓劇《好搭檔》演渣夫成名的郭時暘，這次化身個性溫暖的百貨公司設計室室長，他因應劇情回顧糗事，自爆30年前向班上女孩告白遭拒，記者會上直接喊話「希望現在的妳幸福快樂」逗樂眾人；《那傢伙是黑炎龍》18日在愛奇藝國際站上架。

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