梅格萊恩「愛子」票房開紅盤 《完美伴侶》躍黑馬電影

傑克奎德在片中飾演壞男友，大讚該片顛覆傳統電影類型。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕驚悚愛情片《完美伴侶》於今年賀歲檔在台上映，在好口碑的助陣下，上週末隨即以台幣445萬元占據週末票房第3名，不僅超越首週票房成績，就連名次也較前週上升，更成為週末票房前10名中唯一一部票房未跌反升的電影，全台票房已破台幣1500萬。

驚悚愛情片《完美伴侶》上週末在台票房未跌反升，票房跟名次都超越了上映首週。（華納兄弟提供）

該片編劇兼導演德魯漢考克在劇本中探索非傳統的敘事技巧，將《完美伴侶》轉變為一個將科幻、恐怖和驚悚類型交織在一起的複雜故事，並融入大量黑色幽默元素。他希望電影能顛覆觀眾預期，直說觀眾越投入，就越會對劇情感到大吃一驚。

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曾演出影集《黑袍糾察隊》的星二代傑克奎德在片中飾演壞男友，傑克是「美國甜心」梅格萊恩和前夫丹尼斯奎德的愛子，他形容角色宛如在探索一段複雜的感情關係，「你會希望觀眾一開始不會懷疑有什麼不對勁，部分原因來自編導德魯，他是個非常有趣的人，總能確保喜劇效果呈現出來，他創造出了一部完全顛覆傳統類型的電影！」《完美伴侶》持續在台上映中。

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