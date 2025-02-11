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娛樂 最新消息

張學友北高飆唱12場 15日開賣

「張學友60＋巡迴演唱會」已經演出超過215場。（超級圓頂提供）「張學友60＋巡迴演唱會」已經演出超過215場。（超級圓頂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「歌神」張學友3月底將帶著「2025 張學友60＋巡迴演唱會」來到高雄巨蛋，以及4月的前兩個週末在台北小巨蛋開唱，讓不少去年向隅的觀眾以及想二刷以上的粉絲引頸期盼，準備手刀搶票，昨天主辦單位終於公布開賣日期，9場門票將於2月15日中午12點16分正式啟售。

張學友北高飆唱12場 15日開賣張學友即將在北高雙蛋開唱，門票2月15日開賣。
（超級圓頂提供）

「中國信託精彩呈獻2025 張學友60＋巡迴演唱會高雄站、台北站」，3月28至30日在高雄巨蛋連唱3天，4月4至6日、11至13日兩個週末移師台北小巨蛋繼續開唱，為杜絕黃牛，這9場演出採取「全實名制」售票，至於去年因故停辦的3場演出，則在4月18至20日補辦，主辦單位再次提醒，持有去年6月7日至9日場次票券的觀眾，可以按照相同座位入座。

台灣的歌迷迫不及待迎接歌神再次來台，這趟他將連續4個週末在台灣打卡上班，陪伴粉絲度過難忘的夜晚。張學友年後已經開工，日前在杭州開唱3場，接機粉絲大膽問他有沒有準備紅包給大家？他幽默笑回「當然是沒有」，演唱會上不忘向歌迷拜年，台下給予熱情回應，他要大家喊出震耳欲聾的「好」，將不好的東西趕跑。

截至目前，「張學友60＋巡迴演唱會」已經演出超過215場，張學友在歲月中精煉的歌聲，與管弦樂、流行音樂和現代芭蕾舞巧妙融合，創造「人聲、音樂、舞蹈」三位一體、互相輝映的演出，讓每一位觀眾流連忘返。

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