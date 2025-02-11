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娛樂 最新消息

（胡如虹和她的藝人朋友們）81歲林清介青春不老 「學生電影教父」建館典藏電影夢

林清介拍過的23部電影都還保存著海報。（記者胡如虹攝）林清介拍過的23部電影都還保存著海報。（記者胡如虹攝）

文／胡如虹

人生有目標，時間過得特別快！小時候的目標是求學，一路從小學、國中、高中唸上去，畢業後找工作、談戀愛、結婚生子、打拚事業，時間就在不斷的設定目標追求中彈指而過。

★學生電影始祖 青春偶像製造機

年老後人生少了目標，很多人都覺得時間過得越來越慢了，沒了動力。

導演林清介今年81歲了，還能開車載著小他12歲的老婆往返台北、宜蘭趴趴走，因為他正在宜蘭老家蓋「學生電影教父林清介導演典藏館」，最近常回宜蘭監工。

談起蓋典藏館的事，林清介神采奕奕的笑著說：「生活有盼望，人才會健康！我現在每天都充滿希望！」

林清介曾經拍過《學生之愛》、《同班同學》等23部電影、製作過《婆媳過招七十回》、《汪洋中的一條船》等電視劇；師大藝術系畢業的他，因為當過老師，一開始拍電影就以學生為題材，當年捧紅了林南施、李慕塵、劉瑞琪、蘇麗媚很多青春偶像，有了「學生電影教父」的封號。

他72歲時還拍了《奇幻同學會》電影，對電影念念不忘，近幾年則忙著重新整理自己的作品，在宜蘭礁溪興建「學生電影教父林清介導演典藏館」。

林清介正在礁溪蓋「學生電影教父林清介導演典藏館」。（記者胡如虹攝）林清介正在礁溪蓋「學生電影教父林清介導演典藏館」。（記者胡如虹攝）

★繼承祖產賣農舍 籌建作品典藏館

「我老家在礁溪，剛好繼承了祖母老家的一塊地，就拿來蓋典藏館。」林清介花1500萬蓋典藏館圓夢想，為了建典藏館，他還把桃園新屋的農舍賣掉。「我爸爸以前是理髮師，我們家前面有院子，後面有菜園，小學一年級的時候，爸爸的理髮院被人騙走，只好把房子賣掉，我不追求工作之後，一直想住在腳能踩在土地上的房子，就去新屋買了一塊地自己蓋農舍。」

在新屋住了10年，林清介說老婆常笑他住到新屋不是享福，而是在勞作，因為他不時在除草。但那幾年的鄉間生活帶給他很大的生活樂趣，講起種過的果樹，他總是開心的哈哈大笑，只是新屋不是他的老家，他沒有找到回家的感覺，所以他繼承祖母那一塊地的產權一確認後，他就決定回老家蓋作品典藏館了。

林清介是一位浪漫有夢想且很有實踐力的電影人，不管是蓋農舍還是典藏館都親力親為，他說光是跟建築師討論典藏館的設計圖，就找了兩位建築師討論了兩年，房子動工之後，他不時回礁溪監工。

導演一邊拿手機給我看工人正在灌水泥的照片，一邊說著房子中間的天井可以讓陽光照射下來，他還準備在典藏館旁邊種一些果樹。「以前我在新屋的農舍就種了幾十棵果樹，我喜歡把種子種在土地，看著種子發芽、果樹成長，充滿希望的感覺。」

（胡如虹和她的藝人朋友們）81歲林清介青春不老 「學生電影教父」建館典藏電影夢林清介喜歡種植，熱愛田園生活。（記者胡如虹攝）

★黑澤明影響深  花13年拿到導演筒

唸師大時，林清介受黑澤明導演影響，種下了電影夢的種子，畢業後，他放棄教職，花了13年的時間從編劇、助導、副導當到導演，第一部電影《一個問題學生》沒有領導演費，在低成本艱辛下完成，拿到了當年十大賣座國片的第9名第二部電影《學生之愛》挑戰女主角林南施全片沒有開口講一句話，不但獲得金馬獎最佳編劇提名，還獲邀參加休士斯頓、倫敦、法國、南非等多國的影展，他的電影夢之樹慢慢成長，有所收成，如今的「學生電影教父林清介導演典藏館」算是成果展。

我們都愛綠樹成蔭、果實纍纍，而那豐收的榮景都是一點一滴心血換來的成果，期待「學生電影教父林清介導演典藏館」的落成開幕，可以進入導演的電影世界感受悲喜交織的青春故事。

時光不斷的在流動，找一個目標前進，就像林清介導演生活有重心，充滿希望，人生才會過得有滋有味。

胡如虹和她的藝人朋友林清介。（記者胡如虹攝）胡如虹和她的藝人朋友林清介。（記者胡如虹攝）

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