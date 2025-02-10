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娛樂 最新消息

N.Flying嗨跑進觀眾席 李承協腿軟 柳會勝邊唱邊喘

李承協站上高台、拿著喇叭高歌，帥氣指數爆表。（記者王文麟攝）李承協站上高台、拿著喇叭高歌，帥氣指數爆表。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國樂團N.Flying昨在台開唱，吸引2000名N.Fia（粉絲名）朝聖，粉絲準備搞笑墨鏡送給4名成員，沒想到他們就在完全看不到前方的狀況進行演唱及演奏，依舊展現高水準的表演，掀起全場驚呼聲。

柳會勝飆高音超輕鬆，聽得大家熱血沸騰。（記者王文麟攝）柳會勝飆高音超輕鬆，聽得大家熱血沸騰。（記者王文麟攝）

李承協、柳會勝昨展現超強唱功，一連演唱《Rooftop》、《Moonshot》以及韓劇《背著善宰跑》的OST《Star》等超過20首歌曲，讓歌迷越聽越嗨，兩人還直接衝上陡斜的台北國際會議中心的觀眾席，李承協嚇到說「跑上去一次就腿軟了」，柳會勝則是邊唱邊喘，還一度在觀眾席扶腰不想動了。

車勳惦惦吃三碗公，話不多的他一展高超的吉他技巧。（記者王文麟攝）車勳惦惦吃三碗公，話不多的他一展高超的吉他技巧。（記者王文麟攝）

吉他手車勳、貝斯手徐東成則上演精彩的「彈指神功」，兩人互不相讓，讓人看得目不轉睛。至於鼓手金宰鉉將在月底退伍，柳會勝不忘向粉絲介紹代打的鼓手「奇勳」，「他是在我們秘密基地長期投宿的旅客，即將成為回憶，希望大家多多支持他。」

徐東成面帶微笑向最上方的粉絲揮手。（記者王文麟攝）徐東成面帶微笑向最上方的粉絲揮手。（記者王文麟攝）

台北是此次演唱會的最終站，柳會勝感謝粉絲「守好在台北的基地」，託了粉絲的福才能再次來台演出，「未來也會跟我們一起跑下去對嗎！」粉絲以歡呼聲回應，期待他們下次的到來。

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