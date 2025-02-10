告五人會勘高雄世運主場館 喊話4月幹大事備戰開賣啦

告五人先到高雄世運主場館「場勘」。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人曾在高雄世運主場館擔任過五月天和英國天團Coldplay的表演嘉賓，4月終於要自己當主角在同場地開唱，雲安、犬青、哲謙向歌迷喊話：「4月12日一定讓大家記一輩子！」

告五人抽空走訪高雄知名景點龍虎塔。（相信音樂提供）

4月12日告五人將在高雄世運主場館舉辦「宇宙超有趣新世界巡迴演唱會2025世運極限版」，近期團員忙著錄製新專輯，事前已先抽空去演唱會場館「場勘」，團員談到：「真的有種不真實感！能夠站上這座指標性的場館開唱，對我們來說是職業生涯的一大里程碑，也期待當天與哈瓜們（粉絲暱稱）一起締造難忘的回憶！」

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站在場館內，告五人興奮討論起舞台動線、節目編排與歌單細節，之前在該場館當嘉賓的經驗讓他們學到很多，也更有信心精進自己的演出，希望到時候有最完美表現。

迎接高雄演唱會來臨，告五人也和吉祥物「高雄熊」一起推薦必訪景點清單，希望歌迷去高雄也能安排時間走走，從龍虎塔、內惟藝術中心、貢多拉船到高雄燈會等，都很適合拍照。演唱會門票預計2月15日中午12點在拓元售票系統開賣。

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