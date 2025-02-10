吳姍儒救火代班小S遭質疑 吳宗憲發聲挺愛女

吳姍儒（左）代班小S節目遭質疑無法勝任，爸爸吳宗憲（右）發聲力挺。（資料照，中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕大S在春節期間不幸於日本猝逝，痛失親姊的小S日前已向主持的《小姐不熙娣》請了半年假，節目暫時由「Sandy」吳姍儒代班，不過日前在社群上出現一則爆料稱吳姍儒私下對素人和來賓不友善，吳宗憲得知後發聲力挺女兒，經紀人也親自發文護航。

吳姍儒確定接下代班主持一職後，一名網友在社群上爆料稱吳姍儒私下對素人和來賓不友善，不看好她能勝任該節目代班主持，此舉引起部分網友留言以表認同，有人點名Melody、薔薔和小禎等人是適合的人選，但還是有網友替吳姍儒說話，認為她要背熟每一位來賓的資料並不容易，主持專業都是她自己努力而來的。

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眼看女兒被網友批評，吳宗憲以過來人身分予以鼓勵，認為時間可以證明一切，「Sandy一路上的點點滴滴，已經有一段10年以上的時間可以來印證，就像她爸爸一樣，不斷的被抹黑，不斷的被暗箭傷身，像一隻刺蝟一樣，而現在海水退了，我還是一本初衷，觀眾就像我的上帝一樣，這是來自於我的家教，也是傳承給女兒的家庭教養，時間可以說明一切。」

電視台也發聲強調不會因此更動代班主持人，「許多觀眾都非常感謝Sandy的情義相挺，錄影時間目前協調中，確定會延後。」派翠克則透過經紀人表示：「很開心Sandy願意幫忙，一定會努力將節目維持好，等待S姐回歸。」

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