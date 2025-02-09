晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

瓊瑤走了還珠不滅 4.0版玩穿越 何琇瓊國際書展報喜 下台憶婆婆淚崩

何琇瓊（中）昨晚擔任「還珠格格：一個妖怪的誕生」主講人，宣布將啟動《還珠格格4.0》計畫。（記者蕭方綺攝）何琇瓊（中）昨晚擔任「還珠格格：一個妖怪的誕生」主講人，宣布將啟動《還珠格格4.0》計畫。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕作家瓊瑤去年12月離世，時隔2個月，她的兒媳、製作人何琇瓊首度公開露面，參與國際書展，主講《還珠格格：一個妖怪的誕生》，神采飛揚宣布新的一年打算啟動《還珠格格4.0》，沒想到結束後下台，聽到今年是「第一個沒有（瓊瑤）阿姨的農曆年」立刻鼻酸泛淚，無法言語，難掩喪失至親的悲痛。

瓊瑤去年離世（右二），媳婦何琇瓊（左二）想到與老公女兒，度過首個沒有婆婆農曆年，悲從中來，圖為瓊瑤出書時，家人現身力挺。（ˉ資料照，記者胡舜翔攝）瓊瑤去年離世（右二），媳婦何琇瓊（左二）想到與老公女兒，度過首個沒有婆婆農曆年，悲從中來，圖為瓊瑤出書時，家人現身力挺。（ˉ資料照，記者胡舜翔攝）

何琇瓊分享當年《還珠》製作時，瓊瑤同時推另一部電視劇《蒼天有淚》，卡司皆是一時之選，有朱茵、蔣勤勤、劉德凱、庹宗華，相較之下《還珠》是一幫新人組成的「小可憐」，唯一有知名度的是小虎隊的蘇有朋、陳志朋，沒想到一舉捧紅這幫新人，甚至一連拍了3種版本的《還珠》，去年Netflix甚至上架第一代《還珠》，可見其魅力之大，連何琇瓊都覺得神奇。

她接著提到《還珠4.0》即將執行，有平台要把《還珠》改編為短劇，她透露：「短劇將結合與穿越有關的情節。」除此之外，也會用AI生成《還珠》動畫，甚至預計跟明華園合作，推出歌仔戲版本《還珠》，顯見「還珠宇宙」生生不息。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中