瓊瑤走了還珠不滅 4.0版玩穿越 何琇瓊國際書展報喜 下台憶婆婆淚崩

何琇瓊（中）昨晚擔任「還珠格格：一個妖怪的誕生」主講人，宣布將啟動《還珠格格4.0》計畫。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕作家瓊瑤去年12月離世，時隔2個月，她的兒媳、製作人何琇瓊首度公開露面，參與國際書展，主講《還珠格格：一個妖怪的誕生》，神采飛揚宣布新的一年打算啟動《還珠格格4.0》，沒想到結束後下台，聽到今年是「第一個沒有（瓊瑤）阿姨的農曆年」立刻鼻酸泛淚，無法言語，難掩喪失至親的悲痛。

瓊瑤去年離世（右二），媳婦何琇瓊（左二）想到與老公女兒，度過首個沒有婆婆農曆年，悲從中來，圖為瓊瑤出書時，家人現身力挺。（ˉ資料照，記者胡舜翔攝）

何琇瓊分享當年《還珠》製作時，瓊瑤同時推另一部電視劇《蒼天有淚》，卡司皆是一時之選，有朱茵、蔣勤勤、劉德凱、庹宗華，相較之下《還珠》是一幫新人組成的「小可憐」，唯一有知名度的是小虎隊的蘇有朋、陳志朋，沒想到一舉捧紅這幫新人，甚至一連拍了3種版本的《還珠》，去年Netflix甚至上架第一代《還珠》，可見其魅力之大，連何琇瓊都覺得神奇。

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她接著提到《還珠4.0》即將執行，有平台要把《還珠》改編為短劇，她透露：「短劇將結合與穿越有關的情節。」除此之外，也會用AI生成《還珠》動畫，甚至預計跟明華園合作，推出歌仔戲版本《還珠》，顯見「還珠宇宙」生生不息。

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