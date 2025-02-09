60萬人搶2.4萬張票 YOASOBI首攻蛋 ikura感動想哭

YOASOBI總共演唱18首歌曲，歌迷尖叫聲快掀翻小巨蛋屋頂。（翻攝自B’in Live娛樂臉書）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本天團YOASOBI首度攻蛋連唱兩天吸引2.4萬人朝聖，他們向粉絲大喊︰「暌違1年，我們回來了。」台粉以「歡迎回家」迎接ikura、Ayase的到來。

YOASOBI由ikura（左）、Ayase（後）組成，是現今最紅的日本雙人組合。（翻攝自B’in Live娛樂臉書）

YOASOBI第3度來台，場地升級至小巨蛋，聽聞有60萬人參與抽票，ikura坦言被嚇到：「聽說台北市大概250萬人，雖然可能有外縣市的人，但約4分之1的人想看我們，真的很驚訝。」他們更忍不住大讚：「在這裡的人都是菁英呢！」

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昨天以《Seventeen》、《祝福》及《UNDEAD》開場，主唱ikura展現驚人唱功，各種曲風都難不倒她，甜美的嗓音獻唱輕快的歌曲《Just a Little Step》，也能以爆發力的嗓音高歌《怪物》，《Haven’t》時更是邀請歌迷亮起手機燈，現場氛圍溫馨。

ikura展現超強唱功，狀況超好。（翻攝自IG）

在演唱破億神曲《Idol》之前，ikura大喊：「讓我聽到你們最大的聲音！尖叫聲台北！」果然一首《Idol》讓全場熱血沸騰，聽聞粉絲的歡呼聲，ikura大讚「大家都拿出真本事了呢」，不過可能是太賣力演唱，她一度喘不過來，看得出ikura歌聲絕無造假。

總共18首歌絕無冷場，Ayase笑說，因為台灣粉絲太熱情了，結果連工作人員嗨到噴出史上最多的紙花，都快看不清楚前面了。ikura則有感而發，能夠透過音樂與台灣的大家產生連結，讓她感動到想流淚。

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