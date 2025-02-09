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蕭秉治收鳳梨酥蛋糕 帶旺雄蛋攻勢

蕭秉治「活著 Alive」前進高雄巨蛋，門票今天開賣也正好是他的生日。（相信音樂提供）蕭秉治「活著 Alive」前進高雄巨蛋，門票今天開賣也正好是他的生日。（相信音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕蕭秉治8月23日將帶著「活著 Alive」演唱會再次前進高雄巨蛋，門票今天開賣也正好是他的生日，工作人員提前為他慶生，送上鳳梨酥蛋糕，祝福他開票「旺旺旺」，他許下生日願望，「希望高雄演唱會開票能夠順利完售，大家都可以找到自己的《勝利人生》。」

生日巧撞演唱會開賣日 夜店開放式VIP包廂好評加開

新年年假期間，蕭秉治大年初一就開工埋首寫歌，一寫寫了20首，他興奮地說：「每天都在寫歌，寫得很開心很瘋狂。」對有「破億神曲製造機」封號的他來說，寫歌就是他的休閒，生日也準備待在家繼續寫歌。

蕭秉治大年初一就開工寫歌，生日也會繼續埋首創作。（相信音樂提供）蕭秉治大年初一就開工寫歌，生日也會繼續埋首創作。（相信音樂提供）

「活著 Alive」高雄場將獻上原汁原味的精彩演出，包括100米大型延伸舞台、X型雷射光束打造專屬舞池以及開放式VIP包廂，包廂內提供長沙發、螢光手環等，宛如夜店一般，上回在台北場VIP包廂大獲好評，這回包廂數量多一倍，讓歌迷盡情嗨玩。

2015年7月蕭秉治以MP魔幻力量團體身分站上高雄巨蛋，相隔10年他以個人之姿重返這個舞台，早前已透露會準備夏天的組曲，這次演唱會除了原有「勝利人生」、「狂歡人生」、「10年有你」區，座位區還取名「Summer High區」以呼應熱情的高雄。門票今天中午12點在拓元售票開賣。

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